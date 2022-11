Payées 15,8 % de moins que les hommes, les femmes travaillent gratuitement dès le #4Novembre9h10 

Cette année encore, la newsletter féministe Les Glorieuses livre ses calculs et revendications. Compte tenu des écarts de salaires entre femmes et hommes, les femmes commencent à travailler gratuitement ce vendredi 4 novembre dès 9h10.

Le calcul est réalisé à partir des données Eurostat qui indiquent que les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes en France. Pas vraiment glorieux quand, en Europe, l’écart est de 13%. Le calcul prend en compte les entreprises de 10 salariés ou plus, secteurs publics et privés confondus et tient compte des gains horaires bruts moyens. Le pourcentage d’écart salarial est ensuite appliqué au calendrier des jours ouvrés.

En France la situation est relativement stable. En 2020 déjà, les femmes commençaient le travail gratuit le 4 novembre.

Les Glorieuses appellent à en finir avec ces écarts de salaire en suivant trois pistes.

Tout d’abord, « appliquer le principe d’éga-conditionnalité ». Il s’agirait de « conditionner l’accès aux marchés publics, l’obtention des subventions publiques et celui des prêts garantis par l’Etat au respect de l’égalité salariale au sein de sa structure. » Une revendication féministe encore très peu entendue par les gouvernants.

Ensuite « revaloriser les salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses » : « À titre d’exemple parmi tant d’autres, les femmes représentent en France 90,4% des infirmières, 87,7% des sage-femmes et 65,7% du corps enseignant. Ces emplois de soin et d’éducation, très féminisés, ont été cruciaux ces deux dernières années pour la France. Une réévaluation économique de toutes les professions à prédominance féminine est indispensable, et ce, sans plus attendre. » dit la pétition.

Enfin « soutenir un congé parental équivalent pour les deux parents » Pourquoi ? « Ce congé, à l’image de celui mis en place en Suède, permettrait aux hommes et aux femmes de jouir d’un congé maternité (post naissance) et d’un congé paternité de même durée. Ainsi, le temps imparti peut être partagé équitablement entre les deux parents. Il est essentiel de permettre aux couples de vivre leur parentalité de façon égale dès aujourd’hui. » explique la Newsletter. Ajoutons qu’il mettrait les hommes et les femmes à égalité devant des employeurs craignant des absences.

