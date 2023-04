Mâle-traitement de l’information: un article du Parisien envoie un message d’alerte sur le divorce aux femmes, pas aux hommes. Notre titre fait l’inverse.

Le titre d’un article du quotidien Le Parisien a manifestement été changé mais l’esprit de l’article demeure. Posté sur les réseaux sociaux le 23 avril, ce titre était ainsi formulé : « Une promotion, un salaire plus élevé que lui : mesdames, attention au divorce ! ». Le 24 avril, ce titre a été changé pour devenir : « Pourquoi les femmes qui réussissent divorcent-elles plus ? » Un peu mieux, mais le journal pointe encore du doigt les « femmes qui réussissent » et pas leurs maris qui se montrent désagréables quand cette réussite advient…

L’article du Parisien, qui s’appuie sur des enquêtes assez anciennes, met en garde les femmes, pas les hommes. Un intertitre dit par exemple : « Le salaire du mari : un plafond de verre à ne pas pulvériser »… Il cite plusieurs exemples de couples dans lesquels les hommes montrent beaucoup d’aigreur quand leurs femmes réussissent et n’en font pas plus à la maison. Ils ne prennent pas en charge le travail domestique et familial que leurs épouses, davantage happées par leur activité professionnelle, ne peuvent ou ne veulent plus assurer. Alors elles divorcent.

Pourquoi ne pas suggérer aux hommes de se retrousser les manches et de mettre leur égo en veilleuse plutôt que de suggérer aux femmes de ne pas pulvériser le plafond de verre ?

C’est encore un cas typique de « mâle traitement de l’information ». Les faits retenus dans l’article sont pourtant exprimés de façon impartiale : « être promue à un poste de premier plan en politique ou dans le monde des affaires entraîne une augmentation du taux de divorce pour les femmes, mais pas pour les hommes. » L’article dit aussi que c’est le comportement des hommes qui allume l’étincelle du divorce. Mais la titraille se charge de dissuader les femmes de « réussir » si elles ne veulent pas divorcer tandis que les comportements des hommes sont présentés comme une sorte de fatalité…

Un traitement de l’information très banal. Parmi de multiples exemples, il y a quelques années, un titre de l’AFP repris par de multiples journaux était factuellement faux et optait pour un autre type de mise en garde : « Plus un homme aide à la maison, plus il risque le divorce ».

