A l’Olympique Lyonnais, Michele Kang nourrit de grandes ambitions pour le football féminin

L’OL féminin était déjà un modèle, Michele Kang, sa nouvelle présidente, veut élever le niveau et professionnaliser encore plus le football féminin. Dans son viseur : un campus, de grands stades et des entraînements dédiés au football féminin.

Michele Kang rêve en grand pour l’OL féminin

Mai 2023. Michele Kang, femme d’affaires américaine, devient la nouvelle actionnaire majoritaire de l’OL féminin en rachetant 52% des parts. Initialement issue du secteur de la santé, elle reconnaît volontiers ne pas du tout connaître le monde du football et avoir commencé à s’y intéresser seulement en 2019 lorsque l’équipe féminine américaine a remporté la Coupe du Monde. Mais pour autant, cela ne l’empêche pas de constater que le football féminin a besoin de plus de moyens. Avec le rachat de l’OL féminin, Michele Kang nourrit ainsi de grandes ambitions. Plusieurs mois de travail et de réflexion auront été nécessaires pour aboutir à la présentation d’un vaste projet, présenté ce 8 février 2024 en conférence de presse.

Un projet ambitieux pour le football féminin

Aux côtés de Vincent Ponsot, nouveau Directeur Général de l’OL Féminin depuis le 3 janvier 2024 (après 14 ans passés auprès des équipes masculines et féminines), Michele Kang expose sa vision à long terme pour le club mais aussi et surtout pour le football féminin en général.

« Notre rêve, le projet de rêve serait d’avoir un grand campus dédié aux femmes et aux filles. J’adorerais avoir un centre d’entraînement de pointe pour les femmes et les filles ; cela ne sera pas uniquement pour l’OL Féminin, j’aimerais construire des infrastructures pour toutes les jeunes qui jouent au football. Notre vision va au-delà de l’OL Féminin, nous aimerions avoir ce grand campus. » Michele Kang

Car pour elle tout est lié et l’objectif n’est pas seulement que deux ou trois jouent à un excellent niveau mais plutôt que le championnat soit équilibré. Quand elle demande aux joueuses ce qu’elles veulent, ces dernières lui répondent : « Je veux jouer contre les meilleures équipes, les meilleures joueuses dans un stade qui est plein ». Plus le niveau sera élevé et équilibré, plus le challenge et le suspense seront importants et cela attirera davantage les supporters et supportrices.

Un nouveau départ pour l’OL féminin

Car l’objectif est aussi là. Mobiliser davantage le public et se donner les moyens de l’accueillir. Elle explique qu’aujourd’hui, l’équipe de l’OL joue les matchs importants au Groupama Stadium, là où jouent également les hommes. Mais la plupart des autres matchs se déroulent au Groupama OL Training Center (GOLTC) où la capacité d’accueil est insuffisante. « Nous avons besoin d’un juste milieu entre les deux. Nous allons certainement construire notre propre stade avec une capacité entre 15 000 et 20 000 places ».

Autre cheval de bataille de la nouvelle présidente : des programmes et entraînements dédiés aux femmes. Depuis des années, les sportives doivent s’adapter à des pratiques conçues initialement pour les hommes : « Plus de 94% des recherches sur le sport sont dédiées aux hommes, donc il est normal qu’il n’y ait pas encore suffisamment d’informations pour les femmes ». Afin de remédier à ça, Michele Kang souhaite donc un encadrement réservé spécialement aux sportives. Elle annonce que désormais 26 personnes travailleront exclusivement pour l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais.

