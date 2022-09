Dossier Bien-être et croissance

Qu’est-ce qu’on attend pour adopter de nouveaux indicateurs de richesse en France ? Le bonheur n’est pas dans le PIB (produit intérieur brut). Mais c’est après lui que court la politique. Et si on changeait ces indicateurs pour mieux orienter les politiques publiques ?

Qu’est-ce que la richesse ? Au-delà du PIB

Le PIB se limite à la somme de la production de biens et de services marchands. Il ignore, au passage, des destructions de l’environnement dues à certains modes de production. Surtout, il néglige le travail familial et domestique et les soins apportés aux autres, pourtant sources de bien-être… et délégués aux femmes. Le rapport Stiglitz-Sen, publié en juin 2009, préconisait de prendre en compte bien plus que le PIB dans le calcul du bien-être et de la croissance : la santé, l’éducation, les activités personnelles, dont le travail, la participation à la vie politique et la gouvernance, les liens et rapports sociaux, l’environnement (état présent et à venir), l’insécurité, tant économique que physique.

Recommandation suivie plus que mollement ainsi que nous le voyons au fil de l’actualité.

2022

18 juillet 2022 : La loi pouvoir d’achat pourrait aggraver les inégalités femmes-hommes

15 juillet 2022 : Au classement mondial de la parité, la France fait du surplace

11 mai 2022 : L’appel à la désertion des diplômé.es d’AgroParisTech

21 avril 2022 : 928 millions de personnes manquent de nourriture, 70% sont des filles et des femmes

7 avril 2022 : Délit de non-partage des tâches domestiques, l’idée qui turlupine

6 avril 2022 : Ubérisation : les femmes valent moins que les hommes

24 mars 2022 : L’économie en débat… entre hommes

22 mars 2022 : Equal Pay Day : Un an + 55 jours

2 mars 2022 : Les inégalités femmes / hommes coûtent 118 milliards d’euros chaque année à la France

18 janvier 2022 : Milliardaires hommes plus riches, femmes plus pauvres

12 janvier 2022 : Pour la biodiversité, elles attaquent l’Etat en justice

2021

3 novembre 2021 : Travail gratuit des femmes : changements structurels attendus !

21 octobre 2021 : Le women’s forum appelle le G20 à une relance inclusive

11 octobre 2021 : Les Premières de cordée de « Debout les femmes »

8 octobre 2021 : L’Economie sociale et solidaire engagée pour l’égalité professionnelle

7 octobre 2021 : Les sages-femmes, qui prennent soin des femmes, manifestent contre le mépris

9 juillet 2021 : Des riches encore plus riches, encore plus hommes

26 mai 2021 : Victoire des employées de l’Ibis Batignolles contre le travail précaire des femmes

7 avril 2021 : Invisible journée du travail invisible

7 avril 2021 : Quand les riches contribuent à payer la production de bien-être

5 mars 2021 : Compter le travail invisible : des voix s’élèvent dans le monde

2020

4 novembre 2020 : Les Glorieuses appellent à un plan de relance économique féministe

8 juin 2020 : Next 40 et CAC 40, un boy’s club pour l’économie de demain ?

4 juin 2020 : Les salarié.e.s les plus riches ne sont pas des femmes

4 juin 2020 : Pour repenser l’économie : 18 experts, 8 expertes

29 mai 2020 : Aides à domicile, les soldates du care oubliées

26 mai 2020 : Plaidoyer pour une économie féministe

19 mai 2020 : En Allemagne, des femmes comptent le travail gratuit

23 avril 2020 : L’économiste Kate Raworth et la « théorie du donut » à Amsterdam

2 avril 2020 : Le jour d’après : la valeur sociale des métiers

20 janvier 2020 : Le sexe de la richesse qui compte

2019

3 juin 2019 : La Première ministre néo-zélandaise mène une politique du bien-être

2018

15 février 2018 : Pour ONU Femmes, il faut « une révolution pour que chaque femme et chaque fille comptent »

2 février 2018 : L’Insee dope le PIB et reste étourdi

22 janvier 2018 : Le boom des milliardaires, « symptôme d’un système économique défaillant »

2017

15 juin 2017 : Bénéfices économiques et bien-être : le plaidoyer de l’OIT pour l’emploi des femmes

22 mars 2017 : Développement humain : « L’exclusion et le manque d’autonomie des femmes et des filles restent des problèmes pressants »

2016

23 août 2016 : « Coût de la maternité » au Royaume-Uni : jusqu’à moins 33 % de salaire horaire

22 juillet 2016 : À Paris, une ferme maraîchère participative : « Chaque citoyen a une responsabilité »

21 juillet 2016 : Dominique Méda : « La réduction du temps de travail est une condition sine qua non de l’égalité femmes/hommes »

28 juin 2016 : Inégalités : le nouvel avertissement de l’UNICEF

16 mars 2016 : Le bonheur, une denrée de moins en moins équitable

18 janvier 2016 : Inégalités : Oxfam dénonce une économie « au service » des plus riches

5 janvier 2016 : Bon début d’année pour les gros bonnets

2015

23 décembre 2015 : Pauvreté et inégalités à nouveau à la hausse

26 novembre 2015 : Polémique sur les nouveaux indicateurs de richesse

27 octobre 2015 : Le gouvernement officialise les nouveaux indicateurs de richesse

1er octobre 2015 : L’aide au développement se ratatine

25 septembre 2015 : Jour J pour les nouveaux Objectifs de Développement

22 septembre 2015 : Pauvreté et inégalités enfin en recul

3 août 2015 : L’ONU valide ses 17 Objectifs de développement (août 2015)

17 juillet 2015 : Financement du développement : accord « historique »… ou « échec »

7 juillet 2015 : Objectifs du Millénaire pour le développement : dernier bilan avant nouveau départ

1er juillet 2015 : La première mesure du « bonheur équitable »

23 juin 2015 : 10 indicateurs de progrès pour penser au-delà du PIB

2 avril 2015 : La loi sur les nouveaux indicateurs de richesse définitivement adoptée

1er avril 2015 : Sous-traitance : vers des entreprises plus responsables

19 mars 2015 : Satisfaits de la vie ? Mention bien

29 janvier 2015 : Les députés se penchent enfin sur les indicateurs de richesse

19 janvier 2015 : Extrême richesse et inégalités au menu de Davos

5 janvier 2015 : Alors, heureux, heureuse ?

2014

9 décembre 2014 : Les inégalités pèsent sur la croissance

9 septembre 2014 : La pauvreté « s’accroît fortement » pour les familles monoparentales

3 juin 2014 : Prostitution et drogue pour doper un PIB très mâle

25 avril 2014 : Les fractures territoriales renforcent les inégalités femmes-hommes

20 mars 2014 : Les statistiques du bonheur

11 mars 2014 : L’emploi se dégrade pour les femmes dans les ZUS

5 mars 2014 : Revenus : des couples un peu moins inégalitaires

4 mars 2014 : Les records des milliardaires

16 janvier 2014 : Les députés reportent la désacralisation du PIB

9 janvier 2014 : Les hommes ont du mal à gagner moins que les femmes

2013

30 novembre 2013 : Un new deal à la française pour une société post-croissance

20 novembre 2013 : Un nouvel indicateur associe genre et environnement

14 novembre 2013 : ONU Femmes prend racine en France

17 octobre 2013 : La précarité sociale, 20ème critère de discrimination ?

1er octobre 2013 : La faim dans le monde recule, pas suffisamment

24 septembre 2013 : La croissance sans réchauffement est-elle possible ?

20 septembre 2013 : La menace des inégalités

13 septembre 2013 : Les inégalités toujours plus fortes en France

11 septembre 2013 : Prévention du suicide : un premier pas

2 septembre 2013 : Et si les femmes n’étaient pas plus déprimées que les hommes ?

30 août 2013 : Femmes au foyer : de moins en moins nombreuses, de plus en plus contraintes

21 août 2013 : La croissance frémit, la dette écologique se creuse

11 juillet 2013 : « 1/10 de la richesse entre les mains de 1/100?000 de la population »

4 juillet 2013 : Le bien-être ne suit pas le PIB

17 juin 2013 : « Happy Men » : le bonheur est-il le sujet de l’égalité ?

31 mai 2013 : La fin de l’extrême pauvreté en 2030 ?

30 mai 2013 : Les « mères gagne-pain » gagnent du terrain

28 mai 2013 : Pour vivre mieux, le social avant tout

24 mai 2013 :Lakshmi Puri : pour le développement, l’égalité des sexes

24 avril 2013 : La hausse des inégalités se confirme

19 avril 2013 : L’immigration, bonne pour le PIB

18 avril 2013 : On vit plus longtemps… avec des problèmes de santé

17 avril 2013 : L’Allemagne aussi va mesurer le bien-être

8 avril 2013 : Patrimoine : les autres inégalités hommes/femmes

28 mars 2013 : Mortalité infantile : l’Ined veut rassurer

20 mars 2013 : Un cadre pour mesurer le bien-être subjectif

19 mars 2013 : L’équilibre au menu des cantines, fragile et menacé

15 mars 2013 : Développement humain, signaux positifs

8 mars 2013 : Les écarts de salaires hommes/femmes décortiqués

4 mars 2013 : Lutter contre les violences de genre, un objectif de développement

14 janvier 2013 : L’aide au développement progresse peu en matière d’égalité

8 janvier 2013 : L’argent et autres composantes du bonheur

2012

30 novembre 2012 : Une « révolution fiscale » pour l’emploi des femmes ?

29 novembre 2012 : L’Insee valorise-t-il vraiment le travail domestique ?

22 novembre 2012 : Travail domestique, un tiers fantôme du PIB

16 novembre 2012 : Crise en Europe, dépenses de santé en berne

8 novembre 2012 : La pauvreté, de plus en plus féminine et familiale

25 septembre 2012 : Sous-emploi : les femmes d’abord

25 septembre 2012 : Les « emplois d’avenir » doivent faire leurs preuves sur l’égalité

17 septembre 2012 : L’Inde veut monétiser le travail domestique

7 septembre 2012 : Inégalités en France : un retour aux années 80

18 juin 2012 : L’IWI, nouvel indicateur pour contester le PIB

22 mai 2012 : Pour l’OCDE, la croissance passe par les femmes

11 mai 2012 : La Suisse aussi pense au-delà du PIB

17 avril 2012 : Le sexe de l’économie, retour sur le colloque

13 avril 2012 : Les régions réinventent la richesse

30 mars 2012 : La pauvreté en France, des tendances « préoccupantes »

27 mars 2012 : Toujours plus de femmes en sous-emploi

15 mars 2012 : Quelle remise en cause du PIB à Rio ?

2011

5 décembre 2011 : Inégalités record dans les pays riches

16 novembre 2011 : La redistribution des richesses à la peine

3 novembre 2011 : Cherche développement humain durable et équitable

12 octobre 2011 : Des indignés et des statistiques

11 octobre 2011 : Un bébé ne fait pas le bonheur

10 octobre 2011 : Indicateurs de richesse: un débat en vase clos ?

29 août 2011 : Quand les riches crient avant d’avoir mal

26 juillet 2011 : Le ‘Bonheur National Brut’ à l’agenda de l’ONU

25 mai 2011 : L’OCDE lance un outil pour mesurer le bien-être

6 avril 2011 : Aide au développement, bons et mauvais chiffres

15 février 2011 : La protection sociale mondiale n’est « pas une utopie »

2010

23 novembre 2010 : Développement ne veut pas dire croissance

22 novembre 2010 : DEBAT. Bien-être / Croissance. Et si on valorisait la santé et l’éducation ? Dialogue avec Jean Gadrey

15 novembre 2010 : Londres veut mesurer le bien-être

7 octobre 2010 : Indicateurs de richesse et bien-être : retour sur le colloque

28 septembre 2010 : 13% de pauvres en France… ou 20%

22 septembre 2010 : Les Pays de la Loire s’inventent de nouveaux indicateurs de richesse

28 juillet 2010 : Comment mesurer la pauvreté des plus pauvres ?

5 juillet 2010 : L’OCDE mesure les nouvelles richesses de la qualité de vie

2 juillet 2010 : La gouvernance du monde est-elle en voie de féminisation ?

22 juin 2010 : L’INSEE esquisse de nouveaux indicateurs de richesse

27 mai 2010 : Le « care », les héros et les bisounours

18 mai 2010 : Le « care », face cachée de la richesse

1er avril 2010 : Les très riches, encore plus riches et plus nombreux

2 mars 2010 : La pénibilité invisible du travail féminin

5 février 1010 : Elle veut révolutionner la santé grâce aux nouvelles technologies

8 janvier 2010 : La colère de Ngozi Okonjo-Iweala au colloque « Nouveau monde, Nouveau capitalisme »

6 janvier 2010 : La connaissance contre la pauvreté

2009

15 décembre 2009 : Investir dans la mixité pour doper la croissance

17 novembre 2009 : Nouveaux indicateurs de richesse : démarrage très lent à l’INSEE

13 novembre 2009 : Pas d’accord contraignant sur le climat avant au moins 6 mois

4 novembre 2009 : TRIBUNE. Grand emprunt… Et l’humain ?

28 septembre 2009 : Le privé gagne une bataille de la nouvelle guerre scolaire

17 septembre 2009 : Revenu de solidarité active : encore trois questions sans réponse

14 septembre 2009 : Cosmétique du PIB par la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi

8 septembre 2009 : Nouveaux indicateurs de richesse : enfin ça avance !

2 septembre 2009 : Le coût du bonheur Big Mac dans le monde

14 juillet 2009 : Notre sondage : le bonheur n’est pas dans le PIB

14 juillet 2009 : Travail domestique et familial : une richesse ignorée

13 juillet 2009 : Revisiter la valeur travail

13 juillet 2009 : Trois défis pour la ville : proximité, mobilité et écologie

13 juillet 2019 : Les bases du débat

