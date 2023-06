Mia Mottley veut « une transformation absolue » des institutions pour financer l’action climatique

Au « sommet pour un nouveau pacte financier » à Paris, la pugnace Première ministre de la Barbade appelle une nouvelle fois les dirigeants du monde à transformer les institutions et les règles pour financer la transition climatique.

Le défi à relever lors du sommet international qui se tient à Paris les 22 et 23 juin est immense. Et Mia Mottley, la Première ministre de la Barbade, un petit Etat insulaire de la région des Caraïbes menacé de disparition par le dérèglement climatique, joue un rôle central. C’est lors de la COP27 en 2022 qu’elle aurait convaincu Emmanuel Macron d’inviter ses homologues à Paris pour « un nouveau pacte financier mondial » afin de «construire, ensemble, un système financier international plus réactif, plus juste, et plus solidaire permettant de lutter contre les inégalités, de financer la transition climatique, et de nous rapprocher de l’atteinte des objectifs du développement durable » écrit-elle dans la présentation de la manifestation.

Dès son discours d’ouverture ce jeudi matin, elle a demandé une « transformation absolue » du système financier, et pas seulement « une réforme de nos institutions ». Cette transformation est indispensable, a-t-elle dit, parce que « alors que le monde savait depuis les années 90 que nous devrions faire face au dérèglement climatique, nous avons choisi de ne pas suivre les conseils des scientifiques. Et ce qui aurait pu être fait en un siècle doit être fait en moins de 10 ans »

Les quelques cinquante chefs d’Etat et de gouvernement réunis à Paris avec des représentant.es d’ONGs et de banques vont devoir très vite revoir l’architecture financière internationale mise en place il y a soixante-dix ans à Bretton Woods, qui ne répond plus aux besoins de développement et à la transition climatique des pays du Sud.

Avec le sytème actuel, les pays en développement supportent déjà des coûts d’endettement beaucoup trop élevés pour pouvoir se permettre les investissements nécessaires à l’atténuation des effets du changement climatique.

Mia Mottley ne cesse de souligner des aberrations comme celles-ci : les pays riches empruntent de l’argent à des taux entre 1 et 4% et ceux du Sud, à 15%, le transport maritime est exonéré de taxe carbone alors qu’il représente 3 % des émissions polluantes mondiales, les pays les plus pauvres ont très peu contribué au changement climatique, mais ils en subissent les pires effets…

Pour élaborer un nouveau pacte, les dirigeants devraient s’appuyer sur « l’initiative de Bridgetown », du nom de la capitale de la Barbade, présentée par Mia Mottley, en 2022 à la COP27. Cette proposition vise à transformer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) pour financer la transition écologique.

Lors de la COP26, déjà, en 2021, la colère de Mia Mottley avait été très remarqué. « Ce dont le monde a besoin maintenant, mes amis, est à la portée de moins des quelques 200 personnes qui dirigent ». Dans les yeux des dirigeants elle déclarait : « Si nous n’agissons pas dans notre intérêt à tous, nous aurons laissé la cupidité et l’égoïsme semer les graines de notre destruction commune. »

Lire : COP26 : Mia Mottley secoue les « dirigeants du monde »

Les dirigeants du monde se sont hâtés très lentement de l’écouter. Pendant ces deux jours à Paris, elle ne va pas les lâcher.

« Nous devrons quitter Paris avec une transformation et pas seulement une réforme ! » a-t-elle insisté.