Un front éco-féministe pour l’égalité des retraites, du travail et pour la planète

Lors d’une « rencontre 100 % féminine et féministe » contre la réforme des retraites organisée par Politis, les intervenantes ont dessiné un programme politique au-delà de l’opposition à la réforme.

Les Muses Tanguent

En fanfare ! Mercredi 15 février à la salle Olympe de Gouges à Paris se tenait un énorme rassemblement organisé par le journal Politis : « Retraites, un combat féministe : meeting contre la réforme des retraites ! »

Ouvert par la fanfare Les Muses Tanguent, une chorégraphie du collectif féministe les Rosies, avec la chanteuse Mathilde, le meeting a ensuite enchaîné tambours battants, des prises de paroles rapides et denses de responsables syndicales, élues, artistes, responsables associatives, intellectuelles*.

Au fil des interventions, au-delà de la question des retraites et des appels à retirer la réforme, c’est un véritable programme politique éco-féministe qui s’est dessiné.

D’abord, comme l’a dit l’économiste Rachel Silvera, les retraites sont « un miroir grossissant des inégalités » que subissent les femmes. Les pensions des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes. En activité, elles sont payées globalement 22% à 28% de moins qu’eux, selon les modes de calcul.

Pourquoi de tels écarts ? Elles travaillent majoritairement dans les secteurs d’activité qui rémunèrent le moins -métier du soin, du lien, éducation, nettoyage, commerce, administration…- Et, dans ces métiers, la pénibilité n’est que rarement reconnue. Elles travaillent souvent à temps partiel avec des carrières « hachées » parce qu’elles sont sommées de prendre en charge, dans la vie privée, le travail domestique et l’éducation des enfants. Elles prennent en charge 70% de ce travail gratuit et assument la partie la moins valorisante de ces tâches.

C’est double peine : des salaires inférieurs à ceux des hommes et beaucoup plus de travail qu’eux à la maison. Elles travaillent beaucoup plus pour gagner beaucoup moins. (Une injustice qui dépasse les frontières de la France. Selon la banque mondiale, les femmes représentent 50% de la population, effectuent 66% du travail, touchent 10% des revenus et possèdent 2% des propriétés).

L’activité des femmes, rémunérée ou non, est essentiellement de la production de bien-être alors que celle des hommes est la production de biens marchands, biens qui peuvent être destructeurs de ressources naturelles.

Et c’est aussi là que le bât blesse. Le soin aux autres est moins valorisé que la production d’objets pas toujours utiles. C’est tout un système d’indicateurs de richesse qui devrait être revu pour valoriser le travail assigné aux femmes, ce qui, au passage, inciterait les hommes à s’y investir. (Lire à ce sujet notre dossier Bien-être et richesse).

Et la réforme des retraites, dont le gouvernement a fini par reconnaître qu’elle pénaliserait davantage les femmes, devrait aussi aggraver la dévalorisation du travail assigné aux femmes. Un travail dont il a pourtant été dit à maintes reprises pendant la crise du Covid qu’il était essentiel. La députée Rachel Keke a répété la formule qu’elle avait lancée dans l’Hémicycle : « ils veulent mettre à genou celles qui tiennent la France debout ».

Les idées pour y remédier ont foisonné durant cette soirée. Diminuer le temps de travail : « Les 35 heures ont été la dernière grande réforme féministe » affirme Sophie Binet de la CGT. La réduction du temps de travail a permis à davantage de femmes de travailler à temps plein tout en disposant de temps pour les tâches domestiques et familiales. Réduire le temps de travail devrait inciter les hommes à participer davantage à ces tâches mais ça n’a pas vraiment été le cas avec les 35 heures.

Pour montrer que l’égalité femmes-hommes rendrait la réforme inutile, Sophie Binet rapporte un calcul fait par la CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales). L’égalité salariale ferait entrer 5,5 milliards d’euros dans ses caisses. C’est un chiffre minimum, ça ne compte que la retraite de base des salarié.es et pas les retraites complémentaires par exemple. Et ce calcul se base sur l’égalité salariale mais pas sur l’égalité professionnelle, le taux d’emploi à temps plein des femmes n’est pas aligné sur celui des hommes dans ce calcul. Mais toutes les données étaient englobées, ce sont 10 milliards d’euros qui entreraient dans les caisses et le système ne serait plus déficitaire.

Sans compter qu’il faudrait aussi valoriser le travail dans les secteurs fortement féminisés en appliquant la règle « à travail de valeur égale, salaire égal », la valeur reposant sur des critères de diplômes, responsabilité, pénibilité…

« Valoriser le travail des femmes est une mesure de justice et permet de financer les retraites » assure Sophie Binet.

Ambiance Rosies

Autre piste : en finir avec les grandes inégalités de richesse. Audrey Pulvar, élue de Paris, commence par faire remarquer que l’urgence climatique devrait passer avant la réforme des retraites. Or l’effondrement climatique aggrave les inégalités. La course à la croissance économique, qui privilégie le versant masculin de l’économie, aggrave la crise climatique. Et les femmes sont plus exposées que les hommes aux conséquences du réchauffement (lire : POUR LE CLIMAT, L’ONU APPELLE À PLACER LES FEMMES « AU CŒUR DU PROCESSUS DÉCISIONNEL »). Lutter contre les écarts de richesse devrait être une priorité selon beaucoup d’intervenantes qui demandent de taxer davantage le capital pour financer les retraites et plus largement de réduire les inégalités de richesse.

Marine Tondelier veut aussi remettre les idées à l’endroit : « on n’est pas capable d’assurer aux enfants qui naissent aujourd’hui l’habitabilité de la planète dans 30 ans mais on veut assurer le financement des retraites dans 30 ans. »

En amont de la question de la retraite des femmes c’est un projet de société éco-féministe qui s’est dessiné.

________________________________________________________________________________________________________

* Les participantes : Clémentine AUTAIN (LFI), Ana AZARIA (Femmes égalité), Sophie BINET (CGT), Violaine DE FILIPPIE (OLF), Mireille DISPOT (CFE-CGC), Caroline DE HAAS, Elsa FAUCILLON (PCF), Léa FILOCHE (Génération.s), Sigrid GÉRARDIN (FSU), Murielle GUILBERT (Solidaires), Rachel KEKE (LFI), Mathilde LARRÈRE (historienne), Anne LECLERC (CNDF), Anne-Cécile MAILFERT (Fondation des Femmes), Christiane MARTY (ATTAC), MATHILDE (artiste chansonnière), Imane OUELHADJ (UNEF), Audrey PULVAR (élue de Paris, écoféministe), Emma RAFOWICZ (PS), LES ROSIES, Laurence ROSSIGNOL (sénatrice), Sandrine ROUSSEAU (EELV), Pauline SALINGUE (NPA), Rachel SILVERA (économiste), Christiane TAUBIRA, Marine TONDELIER (EELV), Najat VALLAUD-BELKACEM, Youlie YAMAMOTO (ATTAC)