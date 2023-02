Quand la sécurité routière lutte contre la virilité toxique…

… l’extrême droite s’offusque. Parce que les hommes sont responsables et victimes de la grande majorité des accidents de la route, une campagne s’adresse à eux. Mais les gardiens de la virilité toxique n’apprécient pas.

« Soyez l’homme que vous voulez être, mais soyez un homme vivant ! » , la dernière campagne de prévention de la sécurité routière cible les hommes. « Enfin ! » s’exclament nombre de féministes sur les réseaux sociaux.

84% des responsables ou présumés responsables d’accidents mortels sont des hommes. 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes. 78% des morts sur les routes sont des hommes. Ces chiffres provenant d’un bilan provisoire de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR) en 2022 sont éloquents.

Alors la Sécurité routière arrête enfin de tourner autour du pot. Sa dernière campagne ne se focalise pas sur l’alcool, les stupéfiants, ou la fatigue… comme seuls facteurs favorisant les accidents de la route. « Et s’il fallait ajouter la masculinité dans la liste des facteurs favorisant les accidents de la route ? » demande-t-elle.

Il « est urgent, dans le domaine de la conduite, de libérer les hommes des attentes sociales qui les incitent à associer virilité et prise de risque ». Certains comportements « contribuent à perpétuer l’idée que l’homme, contrairement à la femme, aurait une forme d’aptitude naturelle pour la conduite, aboutissant ironiquement à transformer vitesse excessive, dépassement dangereux ou certitude de « tenir l’alcool » en signes d’une compétence toute masculine. Les statistiques rappellent qu’il n’en est rien. » analyse la Sécurité Routière qui s’est notamment inspirée de l’étude « Masculinités et risques routiers » menée par les sociologues Cyrille Dupré et Alain Mergier.

Le spot se focalise sur l’idée de transmission et d’exemplarité entre père et fils. Les images sont tirées d’un documentaire de Rémi Besançon et montrent des moments heureux : les premiers contacts entre père et fils à la maternité.

La voix off dit : « Tu n’as pas à suivre ce qu’attendent les gens d’un homme. C’est de toi que ça dépend. De tes 49 centimètres, écris l’homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. »

Et ça ne plaît pas du tout aux habituels conservateurs qui voient dans ce clip une promotion de l’homosexualité et le détournent du vrai sujet.

Le député Européen zémouriste Nicolas Bay ne voit qu’idéologie dans ce spot. Il écrit sur Twitter : « Quand on a un agenda idéologique, tous les prétextes sont bons pour diffuser sa propagande. Ici, ils arrivent à répandre leurs délires LGBT dans un clip… pour la sécurité routière. Consternant. »

Quant au magazine Causeur, il fait, comme beaucoup d’internautes, le rapprochement avec la polémique sur le barbecue. Les conservateur étaient alors ulcérés qu’une députée souligne l’association viande/virilité. (lire : ILS DÉFENDENT (MAL) LEUR STEAK FACE À SANDRINE ROUSSEAU)

Et bien sûr, la journaliste du Figaro Eugénie Bastier ironise. Quand un père invite son fils à se libérer des stéréotypes de virilité et dit au milieu d’une longue phrase « Peins-toi les ongles », la journaliste y voir une « nouvelle injonction de la sécurité routière. La Déconstruction dès le berceau pour éviter les tonneaux. »

