928 millions de personnes manquent de nourriture, 70% sont des filles et des femmes

Le nombre de personnes qui manquent de nourriture s’accroit dans le monde. L’ONG Plan International Belgique note qu’il s’agit principalement de femmes et de filles.

928 millions de personnes, soit 148 millions de plus que l’année dernière, manquent de nourriture dans le monde. L’ONG Plan International Belgique, qui lance une collecte de fonds, tire la sonnette d’alarme.

Le changement climatique est la principale cause de cet accroissement de la faim dans le monde. Avec le changement climatique, des tempêtes et des sécheresses détruisent les récoltes dans le monde entier provoquant pénurie et flambée des prix des denrées alimentaires. En outre, la pandémie a désorganisé les récoltes. A quoi s’ajoute la guerre en Ukraine qui fait baisser les approvisionnements en céréales de beaucoup de pays d’Afrique. « La récolte ukrainienne nourrit normalement 400 millions de personnes », signale le Dr Unni Krishnan, directeur de l’action humanitaire chez Plan International.

Dans un contexte d’inégalités femmes / hommes plus général, les femmes et les filles représentent 70 % des personnes qui manquent de nourriture. « Non seulement les filles et les femmes ont peu à manger car elles mangent souvent en dernier, par exemple pour nourrir d’abord leur enfant, mais elles font aussi face à d’autres inégalités » explique Plan International Belgique dans un communiqué. « Lorsque la nourriture est rare, les filles mangent souvent moins et sont les dernières à manger » déplore Isabelle Verhaegen, directrice de Plan International Belgique.

Les familles en proie à la famine font des choix douloureux. De nombreuses filles sont retirées de l’école pour travailler et ainsi subvenir aux besoins des famille. Elles sont davantage exposées au risque de mariage d’enfants, de grossesse précoce ou d’exploitation sexuelle.

