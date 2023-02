Elles assignent en justice une banque pour contribution au dérèglement climatique

Trois dirigeantes d’ONG assignent en justice la BNP Paribas, financeur mondial des énergies fossiles. Elles veulent obliger la banque à respecter la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales.

Sur une photo reprise dans beaucoup de journaux, trois femmes annoncent une action en justice inédite : Cécile Duflot, présidente d’Oxfam France, Lorette Philippot, chargée de campagne des Amis de la Terre, et Justine Ripoll, chargée de campagne de Notre affaire à tous. Les trois organisations qu’elles représentent assignent en justice BNP Paribas, ce jeudi 23 février, pour dénoncer le soutien financier du groupe bancaire français à de nouveaux projets de développement des énergies fossiles.

Cette saisie du tribunal judiciaire de Paris pour « contribution au dérèglement climatique » fait suite à la mise en demeure du géant bancaire français par les trois ONG de « cesser de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers » le 26 octobre dernier (date à laquelle la photo a été prise). Mais depuis, « BNP Paribas n’a pas pris la mesure la plus urgente au regard de la science : cesser ses soutiens financiers à l’expansion des énergies fossiles », affirment-elles dans un communiqué. C’est le « premier contentieux climatique au monde visant une banque commerciale », assurent les ONG.

En cause : le non-respect de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ce texte oblige certaines multinationales à « prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement » pouvant être causées par leurs activités. Il avait été adopté en 2017 après le drame du Rana Plaza au Bangladesh, en 2013, où plus de mille ouvrières des multinationales du textile avaient trouvé la mort. (Lire : VERS DES ENTREPRISES PLUS RESPONSABLES)

Justine Ripoll, responsable de campagnes pour Notre Affaire à Tous, citée dans le communiqué, explique : « le secteur financier a une responsabilité énorme dans notre capacité collective à respecter ou non l’accord de Paris », le texte visant à limiter la hausse des températures globales.

Une pétition a été mise en ligne. BNP Paribas est accusé d’être « le premier financeur européen et 5e mondial du développement des énergies fossiles, avec 55 milliards de dollars de financements accordés entre 2016 et 2021 » à de nouveaux projets d’extraction. Incompréhensible alors que, dans le même temps, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) rejoint par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) en mai 2021, appellent à renoncer immédiatement à tout nouveau projet fossile si l’on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique sous les 1,5 °C. Pour les trois ONG, la banque « a le doigt posé sur le détonateur de ces bombes climatiques ».

Il y a quelques jours, au lendemain de l’annonce de profits records de Total Energies, c’étaient aussi des femmes, dirigeantes d’ONG, qui interpellaient les institutions financières. Cinq lauréates du Prix Goldman pour l’environnement, aussi appelé « Nobel de l’écologie » appelaient les institutions financières à se conformer à leurs propres engagements RSE (responsabilité sociale, ou sociétale, des entreprises) et à « cesser de soutenir l’expansion pétrolière et gazière de la major française en Afrique, qui piétine le climat, la biodiversité et les droits humains. »

Lire : NOUVEL APPEL À CESSER D’INVESTIR DANS LA DESTRUCTION DE LA PLANÈTE

Et, plus récemment, à l’occasion d’un rassemblement féministe contre la réforme des retraites, c’était un programme éco-féministe qui s’esquissait, au fil des interventions, avec de fortes revendications pour utiliser les richesses au service de la préservation de la planète.

Lire : UN FRONT ÉCOFÉMINISTE POUR L’ÉGALITÉ DES RETRAITES, DU TRAVAIL ET POUR LA PLANÈTE

La pétition le déplore : « Nous payons déjà le prix fort des désastres climatiques comme de la crise énergétique. » Et il y a urgence climatique : « Il est temps que notre argent finance enfin la transition vers des futurs soutenables, et non de nouvelles décennies de dépendance au charbon, au pétrole et au gaz. » écrivent-elles.

Face à cet argumentaire, BNP Paribas affirmait, dans un communiqué du 24 janvier, « engager une nouvelle étape de forte accélération » du financement de la transition énergétique. Les investissements dans cette direction augmentent certes mais les chiffres sont têtus : le financement des entreprises développant les énergies fossiles reste démesuré.

S’il a toujours été difficile pour les dirigeantes d’associations et d’ONG de se faire entendre, peut-être y parviendront-elles en exigeant l’application de lois que bien des hommes de pouvoir adoptent -difficilement- sans les faire appliquer. La bataille de la communication pour la préservation du climat ressemble à la bataille pour l’égalité femmes-hommes. Pour s’opposer à ceux qui ont l’argent et le pouvoir, les plaidoyers intelligents et argumentés ne suffisent pas, il faut des coups d’éclat, des transformations législatives, des batailles pour appliquer les lois… Et beaucoup de courage à celles qui mènent ces batailles pour affronter les torrents de haine.

