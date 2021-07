« Annette » rate son entrée

Ce mardi 6 juillet, Annette, nouveau film de Leos Carax, est lancé en grande pompe en ouverture du festival de Cannes. Beaucoup de bruit pour rien, cette comédie musicale déçoit surtout à cause de son personnage féminin de victime éplorée, incarné par Marion Cotillard.

Chouette Leos Carax revient ! Chouette, il a réalisé une comédie musicale, après Mauvais sang, Les amants du pont neuf, Holly motors, ces films qu’on a tant aimés. Mieux encore, le scénario et les chansons sont composés par les Sparks : on a tous dansé au moins une fois sur When I’m with you non ? Ecrit par les frères Mael pour devenir un opéra-rock à Broadway, le projet Annette a été adopté par ce réalisateur culte, Léos Carax, tourné aux Etats-Unis avec des stars internationales.

Une image rebattue de mère sacrificielle…

Le film ouvre le festival de Cannes en grande pompe, la première chanson So may we start ? convoque un choeur de héros réveillant la nuit de Los Angeles, chantant avec une énergie contagieuse un hymne au déconfinement, au public et au cinéma. Annette, c’est la fille d’un couple sexy et trendy : Ann (Marion Cotillard) est chanteuse lyrique. Adulée, cette cantatrice est abonnée aux rôles de femmes délaissées, trahies, fragiles, et s’applique à mourir dignement tous les soirs sur scène. Lui, Henry (Adam Driver), fait du stand-up. Il s’aiment à la folie. Et le soufflé du film retombe alors que sa carrière à elle s’envole, que celle de son compagnon s’étiole. Ann, devenue mère, découvre, avec la vie de famille, la violence d’Henry, ses caprices, ses trahisons, sa fuite devant l’amour …. On pourrait espérer découvrir dans Annette une nouvelle combattante dénonçant des féminicides, toujours aussi répandus. Mais Marion Cotillard est comme prisonnière de son rôle, ne se nourrissant que de pommes (symbole tout en finesse) et suppliante comme un personnage de film muet des années 20. Même si cette désagréable impression est un peu adoucie par les récentes confidences de la comédienne, qui a raconté que sa mère avait été une enfant battue, le film de Carax ne fait que nourrir une image rebattue (oui, mauvais jeu de mot) de la femme fragile et la mère sacrificielle victime de la violence masculine. D’autant qu’Adam Driver, dans le rôle de Henry, est un méchant tout à fait fascinant.

… et mauvais hommes pardonnés

Le réalisateur ne s’en défend même pas dans le dossier de presse du film, expliquant que son personnage Henry « devient comme un ces types qui voit une strip-teaseuse dans un club, tombe amoureux d’elle, l’épouse, puis la bat parce qu’elle est une strip-teaseuse. » Il s’enfonce davantage en avouant : « Les mauvais hommes, mauvais pères, et ces créateurs qui ont été parfois des hommes repoussants mais qui m’ont tant inspiré. À commencer, quand j’étais jeune, par l’écrivain Céline. » Léos Carax prépare une exposition à Beaubourg pour 2022 sur les personnages d’hommes dans les films réalisés par des hommes, intitulée « Homme, le cinéma te pardonne tout ». C’est dans un an, on espère que le temps lui donnera matière à réflexion sur le sujet, en tant homme et en tant que père. En effet dans la première séquence d’Annette, Leos Carax a choisi d’apparaitre comme démiurge dans un studio d’enregistrement, sa fille à ses côtés, face aux Sparks qui ouvrent le bal en chanson. « Regarde, ça va commencer » annonce le père à sa fille. Oui, ça commence, et c’est toujours la même histoire de la jeune femme séduite et victime. On espère que mademoiselle « Carax junior » comprendra que l’heroïne du film n’est pas Ann, mère fantôme éplorée, mais Annette petite fille, seule personne qui ose dire non à son père.

Annette de Leos Carax avec Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg, scénario et musique des Sparks (Ron et Russel Mael), 2h20 , produit par CG Cinéma et UGC, distribué par UGC. En salles le 7 juillet 2021.

So may we start ? La bande annonce d’Annette

Articles similaires

Partager cet article

A VOUS DE JOUER

o Vous appréciez nos articles ?

o Vous voulez partager l’information pour que tout le monde ouvre les yeux sur l’inégalité des sexes ?

o Vous considérez que l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité ?

o Vous savez qu’un journal indépendant et de qualité doit employer des journalistes professionnels ?

Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, faites un don pour financer l’information. Ce don est défiscalisé à 66 %. (Un don de 50 € vous coûte en réalité 17 €)

JE FAIS UN DON