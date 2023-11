Après le féminicide de Giulia Cecchettin en Italie, l’heure de la colère

La soeur de la victime a appelé les jeunes à « renverser le système » parce que « le féminicide est un meurtre d’État, car l’État ne nous protège pas« . En Italie, les cris de colère remplacent la minute de silence.

Rassemblement à Padoue (Italie), après le féminicide de Giulia Cecchettin @AnnaIrmaBattino

C’est un cas de féminicide comme l’Italie en a connu plus d’une centaine en cette année 2023. Giulia Cecchettin, 22 ans, a été tuée par son petit ami, Filippo Turetta, dans la nuit du 11 au 12 novembre à Fosso, ville située entre Padoue et Venise dans le nord de l’Italie. Après une dispute, celui-ci l’aurait agressée puis tuée de plusieurs coups de couteaux, avant de jeter son cadavre dans un ravin. Le corps de la jeune fille ne sera découvert que quelques jours plus tard, et le suspect interpellé alors qu’il avait pris la fuite en Allemagne.

Le fait divers s’est mué en affaire politique, questionnant les fondements patriarcaux et machistes de la société italienne. L’avocat de Filippo Turetta, Emanuele Compagno, a été accusé par des journalistes de propos sexistes, après que de nombreux commentaires ou posts sur les réseaux sociaux soient ressortis dans la presse : « Je ne comprends pas ce que font les jeunes filles habillées en pu… dans tout le pays. […] Honte à vous ! » a-t-il pu écrire. Depuis, Filippo Turetta a pris un autre avocat, mais de nombreux responsables politiques ont demandé à l’actuelle présidente du Conseil issue de l’extrême-droite, Giorgia Meloni, des actes politiques sur la question des violences sexistes et sexuelles.

Le cri d’une sœur, et un appel à « tout brûler »

Le féminicide a provoqué une forte émotion dans tous le pays, où de multiples manifestations se sont tenues aux quatre coins de l’Italie, rassemblant des centaines de milliers de personnes. Une nouvelle manifestation est prévue à Rome ce samedi, à l’occasion du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Mais ce qui a fait monter la colère des féministes italiennes et de la jeunesse, ce sont les mots d’Elena Cecchettin, la sœur de Giulia, qui a témoigné dans la presse et à la télévision, quelques heures après que le corps de sa sœur soit retrouvé. « Pour Giulia, ne faites pas une minute de silence. Pour Giulia, brûlez tout », a-t-elle lancé, en appelant à « renverser le système ».

"Turetta non è un mostro, lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro"



A #Drittoerovescio parla la sorella di Giulia pic.twitter.com/JETBDvqkvx — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2023

Comme elle l’explique, « Turetta n’est pas un monstre, c’est un enfant sain de la société patriarcale imprégnée de la culture du viol », dénonçant au passage les médias qui parlent du meurtre de sa sœur comme d’un « crime passionnel ». « Le féminicide est un meurtre d’État, car l’État ne nous protège pas. Le féminicide n’est pas un crime passionnel, c’est un crime de pouvoir » a ajouté Elena Cecchettin.

Dans les lycées et universités Italiennes, un appel à « faire du bruit »

Ce cri sera repris dans les manifestations : « Pour Giulia, pour toutes. Mais quel silence ? Nous sommes le bruit, nous sommes la révolte » ont scandé des manifestantes à Bologne, tandis qu’à Rome, des feuilles de papier ayant pour inscription « Patriarcat » et « Facisme » ont été brûlées.

Suite à ce féminicide, le ministre de l’Education Giuseppe Valditara a décrété mardi une minute de silence dans les établissements scolaires. Mais de nombreux collectifs féministes, syndicats étudiants et lycéens ont refusé d’y prendre part, appelant à « faire du bruit ». Comme dans ce lycée à Rome, où les lycéennes crient « Toutes ensemble, on fait peur ».

Entre août 2021 et juillet 2022, les meurtres de femmes ont augmenté en Italie de près de 16 %, selon le ministère de l’Intérieur. Le féminicide de Giulia Cecchettin est le 105ème qu’a connu l’Italie en 2023, dont 82 ont été commis par un conjoint ou un membre de la famille.

