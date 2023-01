Au Pays de Galles, les footballeuses toucheront les mêmes primes que les hommes

Un communiqué de la Fédération galloise annonce qu’un accord a été trouvé pour permettre aux joueuses de toucher les mêmes primes que les hommes lors des rencontres internationales. 25% de moins pour eux, 25% de plus pour elles.

Gemma Grainger, coach des Dragons (sélection nationale féminine du Pays de Galles)

Le Pays de Galles vient de faire un grand pas en avant dans la course à l’égalité salariale. Dans un communiqué, la Fédération de Football galloise (Football Association of Wales) se dit particulièrement fière de l’accord trouvé conjointement par les équipes masculines et féminines. Car c’est bien ensemble qu’ils et elles « ont convenu d’une structure de rémunération égale pour les futurs matches internationaux ». Et pour en arriver là, tous les joueurs ont accepté à l’unanimité de réduire leur salaire de 25% afin de permettre aux féminines une augmentation de 25% du leur.

Cette solidarité et cet engagement sont importants à souligner car peu d’équipes seraient prêtes à l’accepter. Rappelons qu’en 2020, pendant la crise sanitaire, les joueuses de l’Olympique Lyonnais avaient unanimement accepté de baisser leur salaire par solidarité pour le club qui faisait face à des difficultés financières. A l’inverse, du côté des hommes « il y a eu des discussions, des échanges. C’est une décision qui appartient à chaque joueur. Nous avons un certain nombre de joueurs qui ont accepté, d’autres qui n’ont pas accepté » avait déclaré le président (lire : LES FOOTBALLEUSES ACCEPTENT UNE BAISSE DE SALAIRE, PAS LES FOOTBALLEURS).

« L’accord est significatif car il envoie également un message important aux joueurs du futur, en ce sens que tous ceux qui représentent Cymru dans les équipes seniors portent le même maillot et représentent la même équipe sur un pied d’égalité. » C’est ce qu’a souligné la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine, Gemma Grainger, au micro de la BBC Sport en déclarant que les hommes et les femmes des équipes nationales travaillaient sur un même niveau d’exigence.

Cet accord court jusqu’en 2027, couvrant ainsi les coupes du monde masculine (2026) et féminine (2027). Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour le monde du ballon rond et comme s’en réjouit Noel Mooney, président de la Fédération (FAW), « c’est une nouvelle étape pour devenir l’une des plus grandes organisations sportives du monde ».

A lire aussi dans Les Nouvelles News :

LES FOOTBALLEUSES NÉERLANDAISES OBTIENNENT À LEUR TOUR LA PARITÉ

PARITÉ : ACCORD HISTORIQUE POUR LES FOOTBALLEUSES ESPAGNOLES

FOOTBALL : ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES AUX ETATS-UNIS