Audrey Diwan crée L’événement

Audrey Diwan : « Ce film ne cherche pas à être choquant, c’est la réalité qui est choquante » Son premier film « Mais vous êtes fous » était le portrait d’une famille engluée dans l’addiction à la cocaïne du père. Elle est aussi scénariste, notamment des films de Cédric Jimenez (dont le plus récent est « Bac Nord »). Quelques citations glanées au cours d’un débat, début octobre, avec des étudiants en cinéma : « Ce film a été difficile à financer à cause de son sujet. Mais quand on me disait qu’il y avait trop de films sur l’avortement, je répondais : est-ce qu’il y a trop de films sur la seconde guerre mondiale ? » « La sexualité n’est pas un embarras, l’embarras c’est d’être prisonnière de son corps »« La question est : les gens qui sont contre l’avortement vont-ils réfléchir en voyant mon film ? » Et lors de l’émission Boomerang sur France Inter le 18 novembre dernier : « Le but de mon film, c’est de s’opposer au silence, de raconter la peur et la honte. J’ai encore du mal à dire : moi aussi j’ai avorté. » « En recevant le Lion d’Or à Venise, ma première pensée est allée vers Annie Ernaux et à la comédienne, Anamaria Vartolomei. Mais ensuite, j’ai pensé à la liberté que je venais d’acquérir d’un seul coup grâce à cette récompense. » « Quand on me dit que j’ai réalisé un film de femme, mon regard rétrécit et mon champ avec. C’est peut-être mon genre qu’on récompense quand on me donne le Lion d’or. La femme prend le pas sur celle qui crée. Vivement le « human gaze », le jour heureux où le genre de l’artiste sera une question dépassée. »