Benni, petite fille sauvage

Qui est Nora Fingscheidt ?



La réalisatrice de 37 ans s’est formée au cinéma et à la direction d’acteurs en Allemagne. Son film de fin d’études était un documentaire, celui-ci est son premier film de fiction. Elle prépare actuellement son deuxième film avec l’actrice américaine Sandra Bullock. Ce qu’elle dit de « System Crasher » (le titre allemand de « Benni ») :

« J’ai toujours eu envie de faire un film sur une petite fille « sauvage » car j’étais moi-même une sauvageonne quand j’étais enfant. De plus, je trouve que ce genre de personnage est trop rare au cinéma. Je tenais donc mon sujet, mais il me manquait l’histoire. Quelques années plus tard, à l’âge de 27 ans, je tournais un documentaire et j’ai croisé une jeune fille de 14 ans dans un centre d’hébergement pour femmes. J’étais choquée qu’une personne si jeune se retrouve là. Cette rencontre a été l’élément déclencheur de l’histoire que je souhaitais raconter. Le processus d’écriture et de recherches a commencé et s’est poursuivi sur quatre années. »

« J’étais très anxieuse de montrer le film à des travailleurs sociaux et ils l’ont merveilleusement bien accueilli. En Allemagne, le film a fait 600 000 entrées, ce qui est énorme pour un film indépendant, et complètement inattendu de sa part, d’autant que l’Allemagne n’est pas un pays cinéphile comme la France. Ce succès est dû en partie aux travailleurs sociaux qui emmènent leurs classes le voir en salles. Ils incitent leurs collègues à y aller, ou bien des professeurs invitent des éducateurs à venir débattre. Souvent, les films qui traitent de l’enfance malheureuse dénoncent les insuffisances du système d’éducation et de santé. Ce n’est pas le cas de « Benni », où les éducateurs et travailleurs sociaux se sentent respectés et compris. De plus, ce film ouvre le débat sur ce qui pourrait améliorer la prise en charge des enfants en souffrance. »