César 2024 : le triomphe d’Anatomie d’une chute

Anatomie d’une chute remporte 6 César dont celui de meilleur film et de meilleure réalisation pour Justine Triet. Elle est la deuxième femme de l’histoire des César à recevoir cette récompense. Cette année, les femmes ont été beaucoup récompensées côté réalisation/écriture et remportent 45% des prix.

6 César pour Anatomie d’une chute de Justine Triet

37% de femmes étaient nommées aux César 2024. La cérémonie s’est déroulée ce 23 février 2024 à l’Olympia de Paris et a rassemblé 1,86 millions de téléspectateur·rices, soit un peu plus que l’an passé (1,7 millions).

Lors de cette 49e édition, les femmes remportent 45% des prix (Voir palmarès complet au bas de l’article). Une reconnaissance historique dans le cinéma français où les femmes sont de plus en plus visibles. Comme le disait la réalisatrice Alice Diop l’an passé : « Nous ne sommes ni de passage ni un effet de mode » (Lire : CÉSAR 2023 : LES RÉALISATRICES À L’HONNEUR… DANS LES DISCOURS).

Les femmes à la réalisation et à l’écriture

Elles ont remporté presque toutes les catégories de réalisation/écriture, à l’exception du César du meilleur premier film, remis à Jean-Baptiste Durand pour son film Le chien de la casse. Dans cette catégorie, deux femmes sur cinq étaient nommées. Comme l’an passé, les réalisatrices ont encore brillé côté courts métrages en emportant les César des trois catégories. Enfin, trois femmes ont aussi été co-primées avec un homme (production, scénario et réalisation).

Meilleur film : Anatomie d’une chute de Justine Triet, produit par Marie-Ange Luciani et David Thion (co-primée)

de Justine Triet, produit par Marie-Ange Luciani et David Thion (co-primée) Meilleure réalisation : Justine Triet pour Anatomie d’une chute

Meilleure adaptation : Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L’amour et les forêts

Meilleur scénario : Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d’une chute (co-primée)

(co-primée) Meilleur documentaire : Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania

de Kaouther Ben Hania Meilleur film étranger : Simple comme Sylvain de Monia Chokri

de Monia Chokri Meilleur film d’animation : Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach (co-primée)

Meilleurs court métrage de fiction : Alice Douart pour L’attente

Meilleur documentaire : Gala Hernández López pour La Mécanique des Fluides

Meilleur court métrage d’animation : Mathilde Bédouet pour Été 96

Juliette Binoche a eu l’honneur de remettre le César de la meilleure actrice à Sandra Hüller pour son rôle dans Anatomie d’une Chute. Avant de dévoiler le nom de la lauréate, elle fait justement remarquer « 5 actrices filmées par 5 réalisatrices, du jamais vu ! ».

Les hommes à la technique

Les catégories dites « techniques » sont quant à elles encore bien trop souvent réservées aux hommes. Ils représentaient d’ailleurs la grande majorité des nommé·es dans ces catégories. Si l’an dernier, Irène Drésel avait été la première femme a remporter le César de la meilleure musique originale, cette année, la seule femme nommée dans la catégorie (Delphine Malausséna pour Chien de la casse) n’a pas eu la chance de lui succéder.

Très émue, Ariane Daurat a remporté le César des meilleurs costumes pour son travail sur Le Règne Animal. Parmi les primées, elle est la seule femme à repartir avec un trophée dans les catégories « techniques ».

Ariane Daurat, César des meilleurs costumes

Anatomie… d’un succès pour Justine Triet

Mais le grand gagnant de la soirée est incontestablement le film Anatomie d’une chute qui remporte 6 César sur les 11 nominations. Après sa Palme d’or à Cannes et son succès flamboyant à l’international (Golden Globes, Goya, Bafta… et bientôt les Oscar), c’est à nouveau au tour de la France de récompenser le film aux plus de 1.500.000 spectateur·rices en salles.

Meilleur film

Justine Triet est la 5e femme à s’imposer dans la catégorie de Meilleur film aux César après Coline Serreau (Trois hommes et un couffin – 1986), Tonie Marshall (Vénus Beauté (institut) – 2000), Agnès Jaoui (Le Goût des autres – 2001) et Pascale Ferran (Lady Chatterley – 2007).

« Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes. Celles qui se sentent coincées dans leur choix, leur solitude. Celles qui existent trop et celles qui n’existent pas assez. A celles qui réussissent et celles qui ratent. Et enfin, à celles qu’on a blessées, et qui s’en libère en parlant, et à celles qui n’y arrivent pas. » Justine Triet pour le César du meilleur film

Meilleure réalisation

Avant de remettre le César tant attendu de la meilleure réalisation aux côtés de Diane Kruger, Dany Boon le précise : « Pour la première fois de l’histoire des César, 3 sur 5 des nommé·es sont des réalisatrices. » Une bonne nouvelle après leur absence totale l’an passé dans cette catégorie. Pour sa première nomination à la meilleure réalisation, c’est finalement Justine Triet qui remporte ce César si convoité pour Anatomie d’une chute. 24 ans après Tonie Marshall en 2000 pour son film Vénus Beauté (institut), elle est la 2e femme à remporter ce César. Depuis, les femmes avaient peu ou pas été présentes parmi les nommé·es et aucune n’avait encore eu la chance de lui succéder.

Lors de son discours, Justine Triet a fait référence à ce statut de deuxième en déclarant : « Être la deuxième femme de l’histoire des César à obtenir ce prix en 49 ans, ce n’est pas rien. C’est un peu flippant et génial à la fois. Ça donne de l’espoir pour la suite. On l’espère très fort en tout cas. » Elle a également profité de sa prise de parole pour rendre hommage à une femme qu’elle « aimait énormément » et qui « aurait pu avoir ce prix », Sophie Fillières, décédée le 31 juillet 2023. Son dernier film Ma vie, ma gueule, avec Agnès Jaoui dans le rôle principal, devrait sortir dans les salles courant 2024.

Justine Triet, grande gagnante des César 2024

Toutes les récompenses d’Anatomie d’une chute

Meilleur film : produit par Marie-Ange Luciani, David Thion et réalisé par Justine Triet

Meilleure réalisation : Justine Triet

Meilleur scénario : Justine Triet et Arthur Harari

Meilleur montage : Laurent Sénéchal

Meilleure actrice : Sandra Hüller

Meilleur acteur second rôle : Swann Arlaud

Palmarès complet des César 2024 MEILLEUR FILM Anatomie d’une chute (Justine Triet), produit par Marie-Ange Luciani, David Thion 🏆 Chien de la casse (Jean-Baptiste Durand), produit par Anaïs Bertrand Je verrai toujours vos visages (Jeanne Herry), produit par Hugo Sélignac, Alain Attal Le procès Goldman (Cédric Kahn), produit par Benjamin Elalouf. Le règne animal (Thomas Cailley), produit par Pierre Guyard MEILLEURE RÉALISATION Justine Triet pour Anatomie d’une chute 🏆 Catherine Breillat pour L’été dernier Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages Cédric Kahn pour Le Procès Goldman Thomas Cailley pour Le règne animal MEILLEUR PREMIER FILM Bernadette (Léa Domenach) Chien de la casse (Jean-Baptiste Durand) 🏆 Le Ravissement (Iris Kaltenbäck) Vermines (Sébastien Vaniček) Vincent doit mourir (Stéphan Castang) MEILLEUR ACTEUR Romain Duris dans Le règne animal Benjamin Lavernhe dans L’Abbé Pierre - Une vie de combats Melvil Poupaud dans L’amour et les Forêts Raphaël Quenard dans Yannick Arieh Worthalter dans Le Procès Goldman 🏆 MEILLEURE ACTRICE Marion Cotillard dans Little Girl Blue Léa Drucker dans L’été dernier Virginie Efira dans L’amour et les forêts Hafsia Herzi dans Le Ravissement Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute 🏆 MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE Swann Arlaud dans Anatomie d’une chute 🏆 Anthony Bajon dans Chien de la casse Arthur Harari dans Le procès Goldman Pio Marmaï dans Yannick Antoine Reinartz dans Anatomie d’une chute MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE Leïla Bekhti dans Je verrai toujours vos visages Galatea Bellugi dans Chien de la casse Elodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages 🏆 Miou Miou dans Je verrai toujours vos visages MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE Julien Frison dans Le théorème de Marguerite Paul Kircher dans Le règne animal Samuel Kircher dans L’été dernier Milo Machado-Graner dans Anatomie d’une chute Raphaël Quenard dans Chien de la casse 🏆 MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE Céleste Brunnquell dans La fille de son père Kim Higelin dans Le Consentement Suzanne Jouannet dans La voie royale Rebecca Marder dans De grandes espérances Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite 🏆 MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL Justine Triet, Arthur Harari (Anatomie d’une chute) 🏆 Jean-Baptiste Durand (Chien de la Casse) Jeanne Herry (Je verrai toujours vos visages) Nathalie Hertzberg, Cédric Kahn (Le procès Goldman) Thomas Cailley, Pauline Munier (Le règne animal) MEILLEURE ADAPTATION Valérie Donzelli, Audrey Diwan (L’amour et les forêts) 🏆 Vanessa Filho (Le consentement) Catherine Breillat (L’été dernier) MEILLEUR MONTAGE Laurent Sénéchal (Anatomie d’une chute) 🏆 Francis Vesin (Je verrai toujours vos visages) Valérie Loiseleux (Little Girl Blue) Yann Dedet (Le procès Goldman) Lilian Corbeille (Le règne animal) MEILLEURS COSTUMES Jürgen Doering (Jeanne du Barry) Pascaline Chavanne (Mon crime) Tran Nu Yên Khê (La passion de Dodin Bouffant) Ariane Daurat (Le règne animal) 🏆 Thierry Delettre (Les Trois Mousquetaires - Partie 1 : D’artagnan / Partie 2 : Milady) MEILLEURS DÉCORS Emmanuelle Duplay (Anatomie d’une chute) Angelo Zamparutti (Jeanne du Barry) Toma Baquéni (La passion de Dodin Bouffant) Julia Lemaire (Le règne animal) Stéphane Taillasson (Les Trois Mousquetaires - Partie 1 : D’artagnan / Partie 2 : Milady) 🏆 MEILLEURE PHOTO Simon Beaufils (Anatomie d’une chute) Jonathan Ricquebourg (La passion de Dodin Bouffant) Patrick Ghiringhelli (Le procès Goldman) David Cailley (Le règne animal) 🏆 Nicolas Bolduc (Les Trois Mousquetaires - Partie 1 : D’artagnan / Partie 2 : Milady) MEILLEUR SON Julien Sicart, Fanny Martin, Jeanne Delplancq, Olivier Goinard (Anatomie d’une chute) Rémi Daru, Guadalupe Cassius, Loïc Prian, Marc Doisne (Je verrai toujours vos visages) Erwan Kerzanet, Sylvain Malbrant, Olivier Guillaume (Le procès Goldman) Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta (Le règne animal) 🏆 David Rit, Gwennolé Le Borgne, Olivier Touche, Cyril Holtz, Niels Barletta (Les Trois Mousquetaires - Partie 1 : D’artagnan / Partie 2 : Milady) MEILLEURS EFFETS VISUELS Thomas Duval (Acide) Lise Fischer, Cédric Fayolle (La Montagne) Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret (Le règne animal) 🏆 Olivier Cauwet (Les Trois Mousquetaires - Partie 1 : D’artagnan / Partie 2 : Milady) Léo Ewald (Vermines) MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE Gabriel Yared (L’amour et les forêts) Delphine Malausséna (Chien de la casse) Vitalic (Disco Boy) Andrea Lazlo de Simone (Le règne animal) 🏆 Guillaume Roussel (Les Trois Mousquetaires - Partie 1 : D’artagnan / Partie 2 : Milady) MEILLEUR FILM D’ANIMATION Interdit aux chiens et aux italiens (Alain Ughetto), produit par Alexandre Cornu, Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois Linda veut du poulet ! (Chiara Malta, Sébastien Laudenbach), produit par Marc Irmer, Emmanuel-Alain Raynal, Pierre Baussaron 🏆 Mars Express (Jérémie Périn), produit par Didier Creste MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE Atlantic Bar (Fanny Molins), produit par Chloé Servel, Nicolas Tiry Les filles d’Olfa (Kaouther Ben Hania), produit par Nadim Cheikhrouha 🏆 Little Girl Blue (Mona Achache), produit par Laëtitia Gonzalez, Yaël Fogiel Notre corps (Claire Simon), produit par Kristina Larsen Sur l’Adamant (Nicolas Philibert), produit par Miléna Poylo, Gilles Sacuto, Céline Loiseau MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION L’attente (Alice Douard), produit par Marie Boitard, Alice Douard 🏆 Boléro (Nans Laborde-Jourdàa), produit par Margaux Laurier Rapide (Paul Rigoux), produit par Anne Luthaud Les silencieux (Basile Vuillemin), produit par Thomas Guentch MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION Drôles d’oiseaux (Charlie Belin), produit par Virginie Giachino, Jean-Stéphane Michaux Eté 96 (Mathilde Bédouet), produit par Ninon Chapuis, Thibault de Gantès, Lucas Le Postec, Simon Ingelaere 🏆 La forêt de Mademoiselle Tang (Denis Do), produit par Sébastien Onomo MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE L’acteur, ou la surprenante vertu de l’incompréhension (Hugo David, Raphaël Quenard), produit par Anaïs Bertrand, Raphaël Quenard L’effet de mes rides (Claude Delafosse), produit par Yves Bouveret La mécanique des fluides (Gala Hernández López), produit par Ninon Chapuis, Thibault de Gantès, Lucas Le Postec 🏆 MEILLEUR FILM ÉTRANGER L’enlèvement (Marco Bellocchio) - Coproduction France AD VITAM PRODUCTION (Alexandra Henochsberg) Les feuilles mortes (Aki Kaurismäki) - Distribution France DIAPHANA DISTRIBUTION Oppenheimer (Christopher Nolan) - Distribution France UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE Perfect Days (Wim Wenders) - Distribution France HAUT ET COURT DISTRIBUTION Simple comme Sylvain (Monia Chokri) - Coproduction France MK PRODUCTIONS (Nathanaël Karmitz) 🏆 CÉSAR D'HONNEUR Agnès Jaoui 🏆 Christopher Nolan 🏆

