Aux César, les hommes raflent trois quarts des nominations et récompenses

A l’approche de la cérémonie des César, qui se tiendra le 24 février prochain, le collectif 50/50 vient de publier une étude sur les chiffres de l’Académie concernant les nominations et récompenses des femmes entre 2018 et 2022. Et il n’y a pas de quoi se réjouir…

Nominations et récompenses par l’Académie des César

25% : c’est la part de femmes nominées et récompensées aux César ces cinq dernières années. Une nouvelle étude du Collectif 50/50 qui œuvre à la parité, l’égalité et diversité dans le cinéma et l’audiovisuel propose un bilan chiffré avant la cérémonie des César 2023.

L’étude analyse ensuite les chiffres catégorie par catégorie : scénario, réalisation, montage, décors, musique, son, photo, documentaire, film d’animation, court métrage, premier film et meilleur film. Sur ces 12 catégories, bien que le taux de nominées soit relativement faible pour la majorité, des femmes apparaissent dans chacune d’entre elles. Mais 3 catégories n’ont vu aucune femme récompensée sur la période étudiée : réalisation, décors et musique.

Pour la réalisation, l’une des catégories les plus attendues, celle que le grand public garde à l’esprit, aucune femme n’a soulevé de César sur ces 5 dernières années… et même sur les 22 dernières années (!) car, comme le précise le Collectif 50/50 « Dans l’histoire des César, une seule femme a reçu celui de la meilleure réalisation : Tonie Marshall pour Venus Beauté (Institut) en 2000».

C’est dans la catégorie « Costumes » que les femmes sont le plus souvent nommées (74%) et le plus récompensées (60%). Ex-aequo, on retrouve la catégorie « Montage » qui a récompensé 60% de femmes sur ces cinq années, soit seulement 3 cinéastes : Flora Volpelière pour Les Misérables en 2020, Tina Baz pour Adolescentes en 2021 et Nelly Quettier pour Annette en 2022.

Les femmes sont davantage récompensées pour leur travail de réalisation sur format court que sur format long. Entre 2018 et 2022, elles comptent pour 50% des cinéastes à avoir remporté un César et depuis la création de la catégorie en 1976, « 16 femmes ont reçu le César du meilleur court-métrage, dont 2 en co-réalisation mixte ».

Dans la catégorie « Meilleur film », 3 productrices ont été récompensées (Marie-Ange Luciani pour 120 battements par minute en 2018, Catherine Bozorgan pour Adieu les cons en 2021 et Sidonie Dumas pour Illusions perdues en 2022), soit 38%.

Côté scénario, seule Andréa Bescond a reçu le César du meilleur scénario entre 2018 et 2022 mais en tant que co-scénariste avec Eric Métayer pour le film Les Chatouilles.

L’Espagne se distingue

Ce sont des chiffres extrêmement faibles et l’évolution n’est guère visible sur ces dernières années. En 2020, à l’occasion des troisièmes assises du collectif 50/50, Agnès Jaoui, réalisatrice la plus récompensée aux César, déclarait déjà : « En 2017, une seule femme a reçu le César de la meilleure réalisatrice. 65% des votants aux César sont des hommes. 88% des films à la télévision française sont réalisés par des hommes, et 76% des films au cinéma. » (Lire : AGNES JAOUI : « JE CROIS À L’INFLUENCE IMMENSE DES IMAGES »)

Elle ajoutait même : « Je ne me réjouis pas de ces chiffres ». Ce n’est pas cette année que les statistiques vont s’améliorer puisqu’aucune réalisatrice n’est présente parmi les cinq prétendants à la meilleure réalisation et que seule Valeria Bruni-Tedeschi est nominée dans la catégorie « meilleur film » avec Les Amandiers. (Lire : DES « CÉSAR » ENCORE PLUS MASCULINS)

Du côté des Etats-Unis, même son de cloche avec DES OSCARS SI MASCULINS où cinq hommes sont en lice pour remporter l’Oscar du meilleur réalisateur malgré les nombreuses cinéastes remarquées de l’année 2022.

Si une lueur d’espoir semble percer dans ce monde du 7e art, c’est du côté de l’Espagne qu’il faut se tourner. Même si la parité n’est pas encore là, les chiffres sont chaque année plus encourageants. Lors de la cérémonie des Goya qui s’est tenue il y a quelques jours, on notait la présence de 40% de femmes et de 60% d’hommes parmi les nominé·es ainsi qu’une parité respectée entre les nominations à la meilleure réalisation et et à la meilleure adaptation (lire : UNE PRÉSENCE FÉMININE REMARQUÉE À LA CÉRÉMONIE DES GOYA).

Les prix Feroz, fin janvier 2023, avaient également été une ode aux cinéastes femmes avec de nombreuses nominées et récompensées (lire : CINÉMA ESPAGNOL : BIENTÔT DES QUOTAS D’HOMMES ?)

