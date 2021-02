Chantal Thomas entre à l’Académie française

La romancière et essayiste a été élue au fauteuil numéro 12, autrefois occupé par Jean d’Ormesson. Elles seront désormais six femmes sous la Coupole.

L’écrivaine Chantal Thomas a été élue le 28 janvier à l’Académie française et vient succéder à Jean d’Ormesson décédé en 2017. Spécialiste des Lumières, écrivaine, essayiste et directrice de recherches au CNRS, elle remporte le prix Femina en 2002, dont elle est devenue membre du jury, pour Les Adieux à la Reine adapté au cinéma par Benoît Jacquot (2012, Prix Louis-Delluc).

Née en 1945, originaire d’Arcachon, docteure es lettres, Chantal Thomas a enseigné dans de grandes universités américaines (Barnard College, Princeton University). Spécialiste du XVIIIème, elle a consacré une majeure partie de ses écrits à Sade, Casanova et Marie-Antoinette. Grande admiratrice de Roland Barthes, elle écrit Pour Roland Barthes en 2015, pour « faire exister le talent de parole de Barthes » selon ses propres mots publiés par sa Maison d’édition, Seuil. En 2016, elle est faite officier de l’Ordre des Arts et des Lettres et officier de l’Ordre national du Mérite.

Sous la Coupole, la féminisation du langage ne passe toujours pas. Bien que la nouvelle Immortelle y soit favorable, elle est présentée comme « auteur » par l’Académie sur son site internet.

Chantal Thomas est la dixième femme nommée à l’Académie Française depuis sa création en 1634. La première était Marguerite Yourcenar en 1980 (346 ans après l’inauguration de l’Académie). Elle rejoint Barbara Cassin, élue le 3 mai 2018, et Hélène Carrère d’Encausse, Dominique Bona, Florence Delay, Danièle Sallenave. Elles seront désormais 6 femmes, sur un total de 40 sièges, soit 15%.

