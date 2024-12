Cinq BD féministes à offrir pour les fêtes

Cette année, une floraison de bandes dessinées a accompagné les débats féministes. Histoire des luttes, levée des tabous et masculinité toxique tournées en dérision… Voici quelques idées d’albums, pour toutes les sensibilités, à glisser sous le sapin.

Cinq bandes dessinées publiées en 2024 à glisser sous le sapin

Pour les amateur.rice.s d’histoire : Bobigny 1972 de Marie Bardiaux-Vaïente et Carole Maurel (Glénat)

Un violeur dénonce la femme qu’il a agressée pour avoir avorté clandestinement. C’était il y a cinquante ans en France : le procès de Bobigny. En 1972, Marie-Claire Chevalier, adolescente âgée de 16 ans, avorte, aidée par sa mère, après avoir été violée par un camarade de classe. L’avocate Gisèle Halimi se saisit de l’affaire et en fait un cas exemplaire. Dans Bobigny 1972, l’autrice Marie Bardiaux-Vaïente retrace avec une grande humanité les coulisses de ce procès et plonge dans l’intimité de cette famille issue de la classe populaire. Cette BD célèbre, tout en convictions et tendresse, l’entre-aide entre les femmes qui, à cette époque, sont des milliers à risquer leur vie lors d’avortements clandestins. Une puissante sororité jaillit de cette BD et le dessin vivant de Carole Maurel dynamise ce récit, au point qu’on entendrait même la voix de Gisèle Halimi en pleine plaidoirie résonner au fil des pages. Une lecture essentielle pour comprendre le combat pour l’avortement, encore très actuel…

Pour les lecteur.rice.s en pleine d’introspection : Impénétrable d’Alix Garin (Le Lombard)

En finir avec le tabou. Dans Impénétrable, la dessinatrice Alix Garin prend son courage à deux mains et se livre. En couple depuis plusieurs années, la vie sexuelle d’Alix est un long fleuve tranquille, jusqu’au jour où… AÏE ! Lors d’un rapport intime avec son compagnon, la jeune femme ressent un mal qui déchire. S’ouvre alors une longue pérégrination, naviguant entre honte, tabou et méconnaissances médicales. Après avoir consulté sexologue, gynécologue, kiné et psy, la dessinatrice apprend qu’elle souffre de vaginisme… De quoi ? Une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, rendant toute pénétration douloureuse, voire impossible. Ce trouble encore méconnu est symptomatique d’une méconnaissance globale de la santé des femmes. Mais cette odyssée intime pose mille autres questions : les normes de l‘hétérosexualité garantissent-elles l’épanouissement ? Qu’est-ce que le désir ? Comment les traumatismes de l’enfance continuent de nous habiter ? Deuxième album de la dessinatrice, Impénétrable offre un feu d’artifice de couleurs à l’instar des émotions qui animent la protagoniste. Une lecture touchante par la tendresse que l’autrice cultive pour ses personnages et envers elle-même.

Pour les fans d’humour 100% québécois : Plop ! de Sébastien Fleuret et Simon Vergnol (Steinkis)

Et si les hommes devenaient subitement des femmes ? À Montréal, une crise sanitaire mystérieuse sans précédent se répand comme une traînée de poudre. En un « plop ! », le pénis des hommes est soudainement remplacé par une vulve. Scénario improbable ? Rien n’est moins sûr… Alex, atteint de cette mutation, enquête avec Emma, une journaliste déterminée, et le reste des « plopés » qui voient leurs poils de barbe tomber, des seins pousser et leurs premières menstruations débarquer. Derrière l’humour mordant et loufoque de l’album, de véritables sujets de société sont soulevés : comment définir les frontières du genre ? Quelles sont les limites de l’industrie pharmaceutique ? Quels sont ses risques environnementaux ? À quoi ressemblerait un monde sans homme ? En toute légèreté et bienveillance, cette BD tord le cou aux mentalités arriérées.

Pour les âmes voyageuses : Globe-trotteuses, le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland de Julian Voloj et Julie Rocheleau (Dargaud)

Faire le tour du monde en 75 jours et battre le record du héros fictif de Jules Vernes. À la fin du XIXème siècle, deux femmes, deux journalistes, ont relevé le défi. La première, dont le nom commence à peine à être connu : Nellie Bly, plume du New York World, aventurière dans l’âme, à l’humour tranchant face à la misogynie de ses interlocuteurs. La seconde, moins connue : Elizabeth Bisland, alors directrice du service littérature du journal The Cosmopolitan. Seules, chacune de leur côté, elles ont traversé les sept continents et plusieurs océans. La BD Globe-trotteuses de Julian Voloj leur rend hommage. Alors que le progrès technique fait marcher le monde, la misogynie, elle, reste bien ancrée : « Seul un homme peut entreprendre pareille aventure ! » ou « Qu’est-ce qui pousse une femme à courir le monde ? », ne cesse-t-on de répéter aux journalistes. En explosant les cases traditionnelles de la BD, la dessinatrice Julie Rocheleau souligne à l’urgence à vivre qui habite ces héroïnes déterminées à se libérer des injonctions qui pèsent sur elles en raison de leur genre. Un hommage inspirant à ces pionnières de l’aventure au féminin.

Pour les esprits créatifs : Histoire de l’art au féminin de Marion Augustin et Sara Colaone (Casterman)

L’histoire de l’art sans les hommes, ça donne quoi ? Dans la bande dessinée Histoire de l’art au féminin de Marion Augustin (scénario) et Sara Colaone (dessin), les lecteur.rices, guidé.e.s par la déesse Artémis et le dieu Apollon, partent à la découverte d’artistes femmes talentueuses. Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur, Natalia Gontcharova, Hilma Af Klint, Augusta Savage ou encore Yayoi Kusama… autant de noms qui commencent à peine à resurgir des méandres d’une histoire de l’art écrite au masculin. Connues de leur vivant, comment et pourquoi ces artistes et leurs œuvres ont-elles été rayées des mémoires ? Marion Augustin décrypte avec finesse les trajectoires formidables de ces artistes mais également comment elles ont fini par être « oubliées » du grand public. Cette BD brille également par son aspect graphique puisque la dessinatrice Sara Colaone s’imprègne de l’univers créatif de chacune des artistes dont elle dresse le portrait. Un résultat aussi ravissant que pédagogique.

Les recommandations BD ne manquent pas sur Les Nouvelles News :

LES 5 BD FÉMINISTES POUR LES FÊTES

POP-PORN, LA BD QUI REMET LE PORNO À SA PLACE

« FEMME, VIE, LIBERTÉ » : LA RÉVOLUTION FÉMINISTE IRANIENNE EN BD

« LE GENRE DU CAPITAL » : LA BD QUI DÉCRYPTE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES HOMMES-FEMMES

«MÉDIATOR, UN CRIME CHIMIQUEMENT PUR», LA BD-PORTRAIT D’UNE LANCEUSE D’ALERTE

« SI LES HOMMES AVAIENT LEURS RÈGLES » : BD HUMORISTICO-FÉMINISTICO-DYSTOPIQUE

COMMENT LA BD LIBÈRE LA CONTRACEPTION MASCULINE

« CHARGE MENTALE » : LA BD VIRALE QUI MET EN LUMIÈRE LES INÉGALITÉS FEMME/HOMME À LA MAISON