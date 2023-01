Des Oscars si masculins

Après l’annonce des nominations aux Oscars ce 24 janvier, les réseaux sociaux ont vu naître un nouvel hashtag #OscarsSoMale

Cette année, cinq hommes peuvent prétendre à l’Oscar du meilleur réalisateur. Et parmi les dix nominés à l’Oscar du meilleur film, seul un, Women Talking, est signé d’une réalisatrice, Sarah Polley. Ce film, adaptation du roman de Miriam Toews (Ce qu’elles disent), est également nominé comme meilleur scénario. Mais ont été oubliées les cinéastes remarquées de l’année 2022 que sont Gina Prince-Bythewood (The Woman King), Maria Schrader (She Said) ou encore Charlotte Wells (Aftersun). Tant pis également pour Alice Diop (Saint Omer) ou Marie Kreutzer (Corsage) qui postulaient pour une nomination dans la catégorie meilleur film étranger, qui ne compte également que des films de réalisateurs.

Le communiqué de l’association Women in Films de Los Angeles

L’association Women In Film de Los Angeles a tweeté tout au long de l’annonce des nominations, saluant chaque nom de femme (elles sont 65 nominées dans 18 catégories). L’association a conclu par un communiqué cinglant (cf photo) :

« Une fois de plus, les votants de l’Académie ont montré qu’ils ne valorisaient pas les voix des femmes, nous excluant des nominations du meilleur réalisateur. Un Oscar représente davantage qu’une statue en or, c’est un accélérateur de carrière qui peut conduire à une meilleure rémunération.» Un accélérateur bien utile dans un pays où sur les 111 réalisateurs des 100 films les plus rentables de l’année, seuls 9% étaient des femmes (selon USC Annenberg’s Research). Il est à rappeler que les deux dernières éditions des Oscars ont couronné des réalisatrices, Jane Campion en 2022 et Chloé Zhao en 2021. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude semblent dire les quelques 8500 électeurs, dont un tiers sont des femmes. La cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du 12 au 13 mars prochain.

