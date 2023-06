Deux co-diffuseurs pour les Bleues du foot

Enfin ! M6 et France Télévisions diffuseront les matchs des Bleues pendant la coupe du monde de football qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande.

Ce n’était pourtant pas gagné. Il y a encore quelques semaines, aucun diffuseur français ne s’était engagé à retransmettre la compétition… Trop cher pour eux. (lire : La Coupe du monde féminine de football invisible en France ?)

Mais après de nombreux échanges et beaucoup d’inquiétude pour les fans de ballon rond, la Fédération Française de Football (FFF) a annoncé mardi 13 juin une attribution des contrats de diffusion pour les droits télévisés de l’Équipe de France Féminine. Quelques heures avant l’annonce officielle, la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, se réjouissait à l’antenne de RTL d’une signature plus que probable : « Les négociations avancent bien, une belle offre a été faite par France Télévisions et M6. La FIFA va avoir une belle proposition sur la table, maintenant, c’est à eux de jouer. On n’est plus très loin d’un accord. »

Ce sont donc France Télévisions et le Groupe M6 qui diffuseront les matchs de l’Equipe de France Féminine de football cet été. Mais pas seulement ! L’accord ne s’arrête pas à cette coupe du monde 2023 et les diffusions des matchs des Bleues sont assurées pour quelques années. Selon le communiqué de presse officiel de la FFF, « le groupe France Télévisions et le Groupe M6 deviennent les co-diffuseurs de l’Équipe de France Féminine pour les quatre prochaines saisons (2023-2027). Tous les matches en prime time seront diffusés sur France 2, France 3 ou W9 ». Les rencontres de la coupe du monde 2027 et les qualifications pour l’Euro 2025 seront elles aussi couvertes, comme l’annonce, entre autres, le Groupe M6 sur son compte Twitter.

Dans un communiqué paru ce mercredi, le Groupe France Télévisions rappelle qu’il est « le premier groupe français de télévision à avoir accordé une très large place à cette discipline, y compris en première partie de soirée sur une grande chaîne généraliste ». A noter que c’est également France Télévisions qui diffusera les rencontre des Bleues lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette diffusion sur des chaînes du service public est une excellente nouvelle puisqu’elle permet de donner une visibilité maximale au sport féminin, notamment dans le cadre d’une compétition aussi attendue qu’un mondial de football. C’est également un sentiment partagé par le ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui précise dans son communiqué que « cet accord est une formidable nouvelle pour la promotion du football féminin en France», « alors que le sport féminin est encore 16 fois moins diffusé que le sport masculin à la télévision et représente encore moins de 5 % des retransmissions ».

En même temps que l’annonce de l’accord trouvé avec les chaînes gratuites, la FFF confirme également qu’un accord avec Canal+ a été renouvelé, cette fois pour la diffusion de la D1 Arkema. Le Groupe conserve ainsi les droits de diffusion pour les matchs de la première division féminine jusqu’en 2029. Le directeur des sports du Groupe Canal+, Thomas Sénécal, s’en réjouit : « Canal+ a la volonté de poursuivre le travail engagé depuis maintenant cinq ans. Avec la Fédération Française de Football et les clubs, nous mettons tout en œuvre pour faire grandir ce championnat qui bénéficiera d’une exposition inédite avec désormais deux prime-time sur Canal+ Foot et les autres rencontres sur Dailymotion. » Autre point important, Canal+ diffusera aussi les quatre rencontres de la phase finale de la compétition qui entrera en vigueur lors de la saison 2023-2024 (demi-finales, petite finale et finale de D1 Arkema).

Si la visibilité des footballeuses tricolores est au moins assurée sur les chaînes publiques, c’est encore loin d’être le cas pour toutes les disciplines collectives. En effet, l’équipe de France féminine de basket qui débute aujourd’hui, jeudi 15 juin, l’Eurobasket 2023 à Tel Aviv (Israël) et à Ljubljana (Slovénie) n’aura pas cette chance-là. Si les matchs des Françaises seront bien diffusés, ils ne le seront que sur une chaîne cryptée (BeINSport), privant ainsi de nombreux·ses supporter·trices du tournoi. Un accord avec France Télévisions prévoit cependant que la chaîne France 4 diffuse leurs rencontres si ces dernières venaient à se qualifier pour les quarts de finale.

