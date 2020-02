Deux femmes et un couffin

Ce qu’en dit la réalisatrice :

« Adam » est le premier film de Maryam Touzani qui a réalisé plusieurs courts métrages et est également journaliste. Elle a été accompagnée à la production par le cinéaste Nabil Ayouch : souvenez-vous, en 2015, son film « Much loved » avait fait grand bruit en abordant pour la première fois les vies nocturnes d’une bande de prostituées marocaines. « Adam » est inspiré d’une histoire vraie vécue par la réalisatrice lorsqu’elle était enfant. « Ce film est né d’une vraie rencontre, douloureuse mais inspirante, qui a laissé en moi des traces indélébiles. J’ai connu la jeune femme qui m’a inspiré le personnage de Samia. Elle a atterri à Tanger, fuyant sa famille, après avoir été mise enceinte puis quittée par un homme qui lui avait promis le mariage. Par crainte, par honte, elle n’avait rien dit à ses proches et avait caché sa grossesse pendant des mois. Loin de chez elle, elle espérait accoucher en cachette de son enfant et le donner pour revenir dans son village. Mes parents l’ont accueillie quand elle est venue sonner à notre porte, sans la connaître. Son séjour, censé durer quelques jours, a duré plusieurs semaines, jusqu’à la venue au monde de son enfant. » « Les femmes marocaines ne sont plus prêtes à se laisser faire. Elles réclament le droit à l’égalité, le droit à disposer de leur corps. Les jeunes générations s’en mêlent et viennent se joindre aux anciennes. C’est du jamais vu et c’est très émouvant. J’espère aussi, de tout mon cœur, que la jeune femme qui a inspiré Adam verra le film et que cela lui donnera du réconfort, qu’elle saura que je ne l’ai jamais oubliée, que ce film lui donnera peut-être de l’espoir, du courage… Car, malgré ces combats, être une mère célibataire est encore une des pires choses qui puisse arriver à une femme aujourd’hui au Maroc, y compris dans les classes sociales instruites ou dites modernes, et le nombre des enfants abandonnés par des filles-mères est effrayant. Une fille-mère qui accouche à l’hôpital est passible de prison.«