Etats-Unis : la militante Harriet Tubman fera l’Histoire sur des billets

Le projet de loi visant à faire figurer Harriet Tubman sur les futurs billets de 20 dollars, initialement amorcé sous l’administration Obama, puis mise de côté par Donald Trump, vient d’être relancé par l’administration de Joe Biden. Le visage de celle qui a dédié sa vie au combat pour la liberté, contre l’esclavage puis pour les droits des femmes devrait s’afficher sur les dollars. Le département du Trésor est en train d’étudier les moyens d’accélérer le processus d’ajout du portrait d’Harriet Tubman au recto du billet de 20 dollars après que l’administration Trump a laissé l’initiative devenir caduque.

La décision de faire remplacer le portrait d’Andrew Jackson par celui de Harriet Tubman avait été prise en 2016 par le secrétaire au Trésor de l’époque, Jacob Lew. Le président Donald Trump s’est opposé à cette idée, et son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, avait mis fin au processus, arguant que l’ajout de nouveaux éléments de sécurité à la monnaie était plus urgent. Andrew Jackson, personnage controversé pour sa participation au génocide des Indiens d’Amérique, est aussi un héros de l’Amérique sudiste, et l’ancien président préféré de Donald Trump.

Mais cette fois-ci, Janet L. Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor a décidé d’accélérer le calendrier : « Le département du Trésor s’active pour reprendre les efforts visant à mettre Harriet Tubman au premier plan des nouveaux billets de 20 dollars », a déclaré Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, ajoutant : « Il est important que notre argent reflète l’histoire et la diversité de notre pays. » Née esclave dans les années 1820, Harriet Tubman s’est échappée avant de devenir une des artisanes du « Underground Railroad », réseau d’affranchissement des esclaves. Durant la Guerre civile, elle a servi l’Union nordiste, en tant qu’infirmière, cuisinière, mais aussi en aidant au renseignement. Elle s’est ensuite battue avec les organisations suffragistes pour le vote des femmes. Morte en 1913, elle a été enterrée avec les honneurs militaires. « Je me battrai pour la liberté tant qu’il me restera des forces », avait-elle déclaré.

Selon le projet initial de 2016, le nouveau billet devait être dévoilé en 2020, à l’occasion du centenaire du 19ème amendement qui accordait le droit de vote aux femmes. A ce jour, aucune information n’a été donnée quant à une éventuelle date d’émission de ces nouveaux billets. Ce que l’on sait, c’est que sa figure doit venir remplacer partiellement celle de l’ancien président Andrew Jackson. Selon les dessins préliminaires obtenus par le New York Times, l’image utilisée sera basée sur une photo prise autour de 1887, et Jackson sera relégué au second plan, au verso du billet.

