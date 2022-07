Euro 2022 : les Bleues rêvent du premier titre de leur histoire

Le championnat d’Europe féminin 2022 de football débute ce mercredi 6 juillet en Angleterre. Pendant presque quatre semaines, les 16 meilleures équipes européennes vont s’affronter pour tenter de remporter la treizième édition de cet Euro féminin de l’UEFA 2022.

Privées de compétition l’an dernier pour cause de covid, les meilleures équipes européennes auront à cœur de défendre cet été les couleurs de leur pays dans une belle compétition où une bonne moitié des équipes peut prétendre au titre. Hôte de cet Euro 2022, l’Angleterre a vu les choses en grand pour accueillir ces sportives et les milliers de supporters et supportrices : diffusion des matchs, infrastructures… La finale se jouera même à Wembley devant 89.000 personnes ! Et c’est déjà une première victoire quand on sait qu’en Angleterre, la fédération avait interdit pendant 50 ans la pratique du football aux femmes.

Après une phase de matchs préparatoires sans défaite, les Bleues de Corinne Diacre seront présentes au rendez-vous et feront tout pour remporter le premier titre de leur histoire. Mais avant de rêver d’une belle finale et d’une victoire, les Françaises devront affronter leurs premières adversaires en matchs de poules : l’Italie, la Belgique et l’Islande. Les rencontres se joueront respectivement les 10, 14 et 18 juillet à 21 heures et seront retransmises sur TF1.

Côté effectif français, même si l’absence de joueuses cadres comme Eugénie Le Sommer ou encore Amandine Henry a fait couler beaucoup d’encre, un grand nombre de joueuses de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain feront vibrer les stades. Ces équipes dominent le championnat français et s’illustrent régulièrement sur la scène européenne.

Bien des joueuses emblématiques seront au rendez-vous : l’espagnole Alexia Putellas, ballon d’or 2022 (lire : ALEXIA PUTELLAS, BALLON D’OR !) ou Ada Hegerberg avec la sélection norvégienne. Au-delà des terrains, Ada Hegerberg, première joueuse à remporter le ballon d’or en 2018, est aussi une fervente défenseuse de l’égalité femmes-hommes. Quant à la néerlandaise Viviane Miedema, qui se félicitait il y a peu pour l’égalité obtenue au sein de sa fédération (lire : LES FOOTBALLEUSES NÉERLANDAISES OBTIENNENT À LEUR TOUR LA PARITÉ), elle défendra avec son équipe des Oranje le trophée brillamment remporté lors de la précédente édition.

Alors, qui pour succéder aux néerlandaises, vainqueures il y a cinq ans ? Les Bleues soulèveront-elles ce premier trophée majeur tant attendu ? Réponses le 31 juillet prochain !