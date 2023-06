Eurobasket 2023 : la Belgique sur le toit de l’Europe. Les Françaises en bronze

L’objectif français était l’or mais c’est tout de même avec une médaille autour du cou que les basketteuses françaises reviennent de cet Eurobasket 2023. Sur les autres marches du podium, les Belges sont en or et les Espagnoles en argent.

Tant lors des phases de groupe que lors du quart de finale contre le Monténegro (89-46), les Françaises avaient réalisé un sans faute dans cet Euro 2023. Mais c’était sans compter sur une demi-finale contre nos voisines belges. Les Belgian Cats, qui n’ont cessé de monter en puissance depuis le début de cet Euro, ont étouffé les Bleues en première mi-temps. Et même si les Françaises sont parvenues à remonter le score de manière incroyable en fin de match, celles-ci ont échoué à une possession en s’inclinant 67 à 63 à Ljubljana (Slovénie).

C’est donc le cœur lourd que les Françaises ont dû se remobiliser en à peine 24 heures pour aller décrocher cette troisième place. Pari réussi puisque les joueuses n’ont presque pas tremblé face à une équipe de Hongrie qui, elle, devait se remettre de sa défaite en demi-finale contre l’Espagne. Face aux Hongroises, les Françaises ont su imposer leur jeu et celles-ci menaient de près de 20 points à la mi-temps (49-30). Une sérénité beaucoup plus plaisante que face aux Belges lors du match de la veille. Malgré un sursaut hongrois en 3e période, les Françaises n’ont rien lâché et ont déroulé leur jeu avant de s’imposer sur un score final de 82 à 68.

Après celle de 2011, l’équipe de France remporte donc sa deuxième médaille de bronze de l’histoire lors d’un Euro et prennent la 3e place du podium. Désormais manager de l’équipe de France, Céline Dumerc, ex-internationale et capitaine des Bleues, déclarait ironiquement au micro de France Télévisions qu’en gagnant le bronze, les Bleues termineraient enfin un Euro sur une victoire. En effet, rappelons que les Françaises avaient à chaque fois échoué en finale lors des 5 dernières éditions du championnat d’Europe… Certes, de belles médailles d’argent mais des défaites en guise de conclusion. Leur dernière médaille d’or remonte à 2009, la première avait été remportée en 2001. Remarque partagée également par Isabelle Yacoubou, ex-internationale, qui commentait le match et se réjouissait de voir les Bleues le sourire aux lèvres : « C’est quand même plus facile de terminer une compétition sur une victoire. Même si l’argent est au-dessus du bronze.»

Quant à la grande finale, celle-ci opposait la Belgique à l’Espagne. Si pour les Belges, il s’agissait d’une première historique, les Espagnoles étaient quant à elles déjà bien habituées de ce rendez-vous puisque quadruples championnes d’Europe (1993, 2013, 2017 et 2019). Mais cette année était belge et pour la première fois de leur histoire, les Belgian Cats atteignaient une finale de l’Euro de basket féminin. Après un parcours parfait dans la compétition, cette finale a été un peu plus compliquée face à une équipe d’Espagne qui a dominé pendant tout de même 36 minutes ! Tout s’est alors joué dans les quatre dernières minutes où les Cats ont renversé la tendance en s’imposant 64 à 58 dans cette finale à suspense. Elles remportent ainsi le premier grand titre international du basket belge. Historique !