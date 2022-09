Festival HAUT PARLEUSES, pour oser l’ouvrir

Une journée pour « oser l’ouvrir » : c’est l’ambition du nouveau festival « Haut parleuses » entièrement dédié au podcast. Première édition le samedi 1er octobre 2022 à Rennes avec au programme des ateliers, des conférences et… des podcasts !

Alors que les femmes s’imposent progressivement dans les programmes radios (lire : Rentrée radio : révolution féministe dans les grilles), les podcasts prennent de plus en plus de place dans le paysage audiovisuel. Chaque jour, les plateformes proposent des contenus riches et variés très souvent produits par des femmes. Plus besoin d’attendre qu’on leur donne la parole, elles osent enfin l’ouvrir et s’expriment sur de nombreux sujets.

A l’origine de la création de ce festival, Suzanne Jolys et Aminata Bléas, deux podcasteuses rennaises bien décidées à partager leur passion du podcast et à « faire entendre chaque voix trop souvent inaudible ».

Présenté comme un outil au service des féminismes, le festival débutera par une conférence de l’historienne Marine Beccarelli qui reviendra sur l’évolution de la place des femmes à la radio tout au long du siècle. « Marine Beccarelli nous permettra d’observer comment certaines femmes ont progressivement réussi à se faire une place dans un monde médiatique » alors qu’elles étaient peu présentes sur les ondes ou cantonnées à des rôles considérés comme propre au féminin, précisent les organisatrices. L’historienne animera également une table-ronde aux côtés de la journaliste Aurélie Fontaine : « Donner la parole à celles que l’on entend peu » où elles raconteront comment à travers leurs podcasts respectifs, elles s’attachent à recueillir et à donner la parole aux femmes.

Tout au long de la journée, une salle d’écoute sera à disposition afin de se familiariser et de découvrir différents podcasts. Des rencontres sont également prévues avec des podcasteurs et podcasteuses qui dévoileront les secrets de la réussite d’un podcast. Des ateliers ludiques sont aussi prévus au programme pour apprendre les bases d’une prise de parole réussie, définir la ligne éditoriale et créer les contenus de son podcast ou encore expérimenter l’accord de proximité à l’oral et à l’écrit. Tous ces ateliers sont accessibles sur inscription (places limitées).

Retrouvez toutes les informations pratiques et le programme sur le site du Festival Haut Parleuses.

