Gabriel Matzneff, Sébastien Cauet, Jamie Foxx, Axl Rose, P. Diddy : retour sur une semaine d’accusations

En quelques jours, plusieurs célébrités ont été accusées par de nombreuses femmes de faits de viols, agressions sexuelles ou violences. Des dénonciations qui montrent encore une fois l’incohérence de « séparer l’homme de l’artiste ».

Gabriel Matzneff, Sébastien Cauet, Jamie Foxx, Axl Rose, P. Diddy

Depuis un peu plus d’une semaine, les articles de presse se multiplient et les réseaux sociaux s’agitent autour de nouvelles accusations visant des personnalités publiques et des célébrités. Les faits remonteraient parfois à plusieurs années, mais tous témoignent de l’omerta autour des violences sexistes et sexuelles : pour de nombreuses victimes, ces agissements étaient connus de tous.

Une nouvelle accusation visant Gabriel Matzneff pour viols et d’agressions sexuelles

L’écrivain a déjà été accusé par l’autrice Vanessa Springora dans son roman Le Consentement en 2020, où elle décrivait les violences sexuelles qu’elle a vécues lorsqu’elle était adolescente. Depuis la publication de ce roman, de nombreux extraits de ses écrits ou de ses interviews télévisées ont refait surface pour documenter l’omerta autour de l’écrivain, qui énonçait clairement ses relations avec de jeunes filles mineures.

La semaine passée, une nouvelle victime présumée s’est fait connaître par la voix de ses avocats, en adressant un courrier au parquet de Paris en charge d’une enquête préliminaire pour viol toujours en cours. Souhaitant rester anonyme, celle-ci relate des faits s’étant produit dans les années 1980, de ses 4 à ses 13 ans. Fille adoptive d’un ami de l’écrivain, elle l’accuse de viols et d’agressions sexuelles, et devrait être entendue pour éventuellement porter plainte.

Dans ses déclarations, cette nouvelle victime accuse son père : « Il m’a littéralement offerte à Gabriel Matzneff dont il vénérait les écrits et la grande carrière littéraire » estime-t-elle. Elle souhaite être confrontée à l’écrivain, et s’inquiète pour d’autres potentielles victimes.

Sébastien Cauet dans le feu des accusations de viols

Le 22 novembre dernier, le journal L’Obs révélait qu’une seconde plainte pour viols avait été déposée à l’encontre de Sébastien Cauet, célèbre animateur de radio de NRJ, quelques jours après une première plainte pour les mêmes faits. La première plainte a été celle de Julie, qui a témoigné sur X (ex-Twitter) des viols qu’elle a vécu en 2014 en Suisse, alors qu’elle avait 16 ans et l’animateur 42 ans.

Dans cette seconde plainte, une autre plaignante dénonce des faits commis en 2014 (alors que la victime était mineure) et en 2022, à Paris et en Suisse. Une enquête préliminaire pour « viols sur mineure de plus de 15 ans » et « viols » a été ouverte. L’Obs a également recueilli d’autres témoignages, faisant état du climat sexualisant dans lequel plongeait l’animateur de radio.

Sur X, Cauet a partagé un communiqué, expliquant être « profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses ». Il a également déposé deux plaintes pour « harcèlement d’une personne au moyen d’un service de communication public en ligne ». Après ces révélations, Cauet a également annoncé se mettre en retrait de l’antenne de NRJ, en accord avec la radio.

De l’autre côté de l’Atlantique, Jamie Foxx, Axl Rose et P. Diddy au cœur de plaintes pour agressions sexuelles

Aux Etats-Unis, la semaine passée a aussi été marquée par de nouvelles accusations de violences sexistes et sexuelles envers des célébrités du monde du cinéma et de la musique. L’acteur Jamie Foxx est accusé d’agression sexuelle pour des faits qui auraient eu lieu dans un bar-restaurant à Manhattan en 2015. La plaignante a réclamé une compensation pour « la douleur, la souffrance, la détresse émotionnelle, l’anxiété et l’humiliation », selon le magazine Variety.

Dans le monde de la musique, c’est le chanteur du groupe Guns N’Roses, Axl Rose, qui est visé par une plainte pour « agression sexuelle » et « violences » par la mannequin et actrice Sheila Kennedy, avec qui Rose a eu une relation dans les années 1980. Il se serait servi de sa célébrité et de son pouvoir pour manipuler, contrôler et agresser la mannequin, selon la plainte déposée. Sheila Kennedy a « souffert de détresses émotionnelles, physiques, financières et psychologiques » rapporte la plainte.

Le rappeur P.Diddy fait lui aussi l’objet de nouvelles plaintes pour agressions sexuelles. C’est la troisième action en justice contre le rappeur en l’espace d’une semaine, après que son ancienne petite amie, la chanteuse Cassie, a dénoncé les viols et maltraitances qu’elle a subis au cours de leur relation. Les deux nouvelles plaintes visant P. Diddy font état de relations sexuelles forcées dans les années 1990, mais également d’un viol après avoir drogué la victime à son insu en 1991.

Ces révélations et accusations surviennent dans un contexte législatif particulier aux Etats-Unis : l’Etat de New York a permis pendant un an à des survivants et survivantes de violences sexuelles de déposer une plainte au civil au-delà du délai de prescription. Cette extension législative, qui a pris fin le 24 novembre dernier, a donné lieu à plus de 2500 poursuites en justice pour abus sexuels.

