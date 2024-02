Kaouther Ben Hania remporte la 7e édition du prix Alice Guy

Pour sa septième édition, le prix Alice Guy est attribué à Kaouther Ben Hania pour Les filles d’Olfa. Sorti en salles le 5 juillet dernier, son film est également en compétition aux César 2024 dans la catégorie du meilleur documentaire.

Une rude concurrence au prix Alice Guy

Cette année, 106 films de réalisatrices concouraient pour remporter 7e édition du prix Alice Guy. Comme chaque année, il récompense un film de production majoritaire française, réalisé par une femme et sorti en salle durant l’année écoulée.

Entre le 1er décembre 2023 et le 31 janvier 2024, les internautes ont alors pu voter pour leurs 5 films préférés de 2023 parmi les 106 oeuvres en compétition. En tout, ce sont 4237 internautes qui se sont exprimé·es (participation record !) dévoilant ainsi le 1er février dernier la liste des cinq finalistes.

Cinq films que nous avions chroniqués dans Les Nouvelles News : Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, L’amour et les forêts de Valérie Donzelli, Le ravissement d’Iris Kaltenbäck, Anatomie d’une chute de Justine Triet et Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania.

Ensuite, place à la délibération avec un jury paritaire de professionnel·les du cinéma. Parmi eux : N.T Binh, auteur, réalisateur et critique à Positif, Emilie Frèche, scénariste et réalisatrice, autrice de Les amants du Lutetia (sélectionné au Prix Goncourt 2023), Ana Girardot, scénariste, réalisatrice et actrice, Samir Guesmi, scénariste, réalisateur et acteur, Thomas Cailley, scénariste et réalisateur du Règne Animal (12 nominations aux César 2024) et Alice Winocour, scénariste et réalisatrice de Revoir Paris (Prix Alice Guy 2023).

Les filles d’Olfa reçoit le prix Alice Guy

Après délibération, le prix a été attribué à la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania pour son documentaires Les filles d’Olfa. Celui-ci retrace la vie d’Olfa, une Tunisienne, mère de 4 filles dont les deux filles aînées ont disparu. Pour combler leur absence, la réalisatrice convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Et c’est justement ce dispositif exceptionnel mis en place dans le film qu’a souhaité récompenser le jury : « Alice Guy a contribué à l’invention du cinéma en posant les jalons du récit, de ce qu’est une histoire, une séquence après l’autre, un plan après l’autre. Nous avons choisi de récompenser une réalisatrice, Kaouther Ben Hania, qui, à son tour, s’interroge sur la forme, et créé un dispositif unique, défrichant de nouveaux territoires pour raconter une histoire de notre temps ».

A l’annonce du résultat, Kaouther Ben Hania a, quant à elle, exprimé toute sa reconnaissance envers cette même pionnière : « Je vous remercie Alice Guy, pour avoir brisé les barrières, défié les normes de votre époque et pour avoir démontré que le talent transcende les genres. Votre héritage devrait nous inciter toutes à œuvrer pour un avenir où l’égalité et la diversité règnent en maître sur nos écrans et dans nos cœurs ».

Le jury remettra très prochainement le Prix Alice Guy 2024 à la réalisatrice et à son équipe au Max Linder Panorama à Paris. A l’issue de la cérémonie, Les filles d’Olfa sera également projeté afin de permettre de voir ou revoir ce très beau film. L’organisation annonce d’ores et déjà « une soirée ouverte à tou.te.s et pleine de surprises qui célèbrera aussi la pionnière Alice Guy ». La date de la soirée sera communiquée dès que possible sur le site et les réseaux sociaux du Prix Alice Guy.

Les filles d’Olfa est également nommé dans la catégorie du meilleur documentaire aux César 2024 qui se tiendront ce vendredi 23 février à l’Olympia Lire : LES RÉALISATRICES SONT DE RETOUR AUX CÉSAR 2024

