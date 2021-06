La femme samouraï

Olivier Peyon, l’homme qui filmait les femmes Depuis son premier court métrage, en 1996, ce réalisateur français aime à brosser des portraits de femmes qui nous sont familières, mais emportées dans des combats inédits : Bernadette Laffont en grand-mère qui enlève ses petits enfants dans Les petites vacances, Isabelle Carré qui se bat pour récupérer son fils en Uruguay dans Une vie ailleurs. Il a notamment réalisé un documentaire sur Elisabeth Badinter pour la collection Empreintes (France 5). Dans le dossier de presse du film, il analyse ainsi son intérêt pour les personnages féminins forts : « Alexandra aime son travail, et, même s’ils sont importants, ses enfants ne sont pas forcément sa priorité, même si elle ne veut pas se l’avouer. D’ailleurs, c’est quoi être une bonne mère ? Il me semble que les femmes doivent apprendre à se retrouver avant d’être épouse, mère, active… On culpabilise trop souvent ces femmes obligées de faire le grand écart entre carrière et vie de famille. (…) Mais c’est vrai que depuis mes courts-métrages puis Les petites vacances, mon premier long métrage avec Bernadette Lafont, la plupart de mes films reposent sur des héroïnes féminines. Est-ce parce que leur vie leur demande davantage ? Qu’elles-mêmes sont plus exigeantes envers elles ? En tout cas, il est clair qu’elles m’inspirent davantage. » Quand on demande à Olivier Peyon si son film fait écho à la pandémie actuelle, il répond : « Lorsque nous montions le film, je ne pouvais m’empêcher de penser : « Ton film parle de Fukushima, mais on s’en fout de Fukushima, c’est dépassé. Ce qu’on vit en ce moment surpasse tout. » Je me trompais : on retrouve les mêmes problématiques : le cynisme des industriels face au réchauffement climatique et à la déforestation qui engendre les épidémies, la frilosité des gouvernements qui peinent à dire une vérité que peut-être, nous ne serions pas capables d’accepter, l’argent-roi… »