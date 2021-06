La lumière de l’Amérique déshéritée

Dans la cour des grands La réalisatrice Chloé Zhao est longtemps restée une inconnue avant que les phares des médias n’éclairent son visage d’adolescente aux longs cheveux nattés. 2020 a été l’année de sa consécration : d’abord au festival de Venise où Nomadland a reçu un Lion d’or ; puis aux Golden Globes (récompenses des journalistes américains) et enfin aux Oscars où la cinéaste a été consacrée en avril dernier par deux statuettes, celles de « meilleure réalisatrice » et « meilleur film ». Elle est la première femme à réaliser ce doublé depuis Kathryn Bigelow en 2010, et la première femme d’origine asiatique. Exilée chinoise Elle était adolescente quand elle a quitté la Chine pour faire des études à Londres puis à New York. Pour les Chinois, même si elle dénonce la paupérisation des Américains, elle reste donc une traître et son film ne sortira pas dans son pays d’origine. Pour Hollywood, c’est une aubaine : cette jeune femme, asiatique, surdouée, devient une icône de l’ouverture du cinéma américain aux minorités. Comme ses précédents films Nomadland a été produit par Mollye Asher, une indépendante. Mais cette fois le studio Fox Searchlight, propriété de Disney, est de la partie comme distributeur dans le monde entier. Chloé Zhao est maintenant clairement invitée dans la cour des grands. Marvel Studios lui a déjà confié les rênes d’un film de super-héros, un énorme budget de plus de 160 millions de dollars, d’habitude réservé aux réalisateurs. Ce sera Eternals, annoncé en salles pour début novembre 2021. On espère que le talent de la jeune femme (elle a 39 ans) saura survivre aux mastodontes que sont les studios Hollywoodiens. Pour l’instant, elle vit encore dans sa maison loin d’Hollywood, avec son mari, le directeur de la photographie Joshua James Richards qui signe l’image de tous ses films, et leurs deux chiens.