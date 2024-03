Le Chili approuve une loi intégrale contre les violences faites aux femmes

Le Chili vient d’adopter une loi intégrale pour prévenir, sanctionner et éradiquer les violences faites aux femmes. Une bonne nouvelle pour les féministes chiliennes qui oeuvraient depuis sept ans à ce projet.

Victoire au Chili après l’adoption d’une loi intégrale contre les violences

Depuis son élection en 2022 à la tête du Chili, Gabriel Boric avait assuré que cette loi contre les violences était une priorité législative pour le pays. Deux ans après, cette promesse se concrétise enfin. Elle est le fruit d’un travail acharné des féministes, ex-ministres, parlementaires et du Ministère des Droits des femmes qui travaillent depuis sept ans avec un seul objectif : inscrire cette loi dans la Constitution chilienne. C’est donc chose faite depuis le 6 mars 2024, soit deux jours avant la journée internationale des droits des femmes, où la loi intégrale contre les violences faites aux femmes a fait son entrée dans la Constitution.

Loi intégrale contre les violences faites aux femmes

Jusqu’à présent au Chili, seules des mesures immédiates pouvaient être prises en cas de violences intra-familliales. Désormais, la loi étend son champ d’application aux délits et agressions qui surviendraient en dehors des relations familiales ou affectives. Elle renforce également le rôle juridique du SernamEG, Service national de la femme et de l’égalité de genre, service public chilien, qui pourra désormais agir plus rapidement en cas de féminicides ou suicides ​forcés, garantissant aide et représentation juridique gratuite aux victimes.

Le texte donne également une définition plus précise de la violence de genre. Sera donc considérée comme telle « toute action ou omission causant la mort, des blessures ou souffrances à une femme en raison de son genre, sans distinction du lieu où elle se trouve, que ce soit dans l’espace public ou privé; ou une menace ». La définition de violence est même étendue plus largement aux différentes formes que peut prendre celle-ci. Par exemple, la loi entend ainsi par violence aussi bien des violences physiques que psychologiques, sexuelles, économiques ou encore gynécologiques. Le but étant avant tout d’oeuvrer pour prévenir ces violences avec la mise en place de programmes et protocoles.

Un autre point important est à souligner dans ce texte. Ce dernier va plus loin que la protection des femmes puisqu’il reconnaît également comme violence de genre toute violence exercée sur les enfants et adolescent·es dans le but d’atteindre leur mère ou tutrice. Ces derniers ne sont donc plus considérés comme des témoins mais comme des victimes.

Une loi attendue et saluée

C’est avec beaucoup d’émotion que cette nouvelle a été reçue au Chili. Après l’approbation de la loi, la ministre des droits des femmes, Antonia Orella, a d’ailleurs salué la lutte de toutes les femmes qui ont permis d’obtenir des droits et d’arriver aujourd’hui à adopter une telle loi: « Si nos grands-mères ont rendu possible le travail rémunéré, si les femmes ont pu récupérer la démocratie, si nous avons pu avoir les premières lois sur la violence et la création d’un ministère des droits des femmes, aujourd’hui, nous faisons un pas en avant pour la prochaine génération en adoptant la Loi intégrale contre les violences ». Sur son compte X, elle a aussi tenu à remercier plus particulièrement celles qui ont travaillé toutes ces années pour rendre ce jour possible.

Tras 7 años en el congreso, se aprueba la #LeyIntegral en contra de la violencia hacia las mujeres. Gracias al trabajo de ex ministras, parlamentarias, sociedad civil, feministas y por supuesto del @MinMujeryEG hoy podamos decir: SE DESPACHA A LEY🔥 pic.twitter.com/oTBq6Fswfz — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) March 6, 2024

De son côté, ONU Femmes du Chili a salué le gouvernement pour l’approbation de cette loi qui représente « une étape importante pour continuer d’avancer pour les Droits des femmes et des filles ».

Desde @ONUMujeresChile saludamos al Estado de Chile por la reciente aprobación del Proyecto de #LeyIntegral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Un importante paso para seguir avanzando en los derechos de las mujeres y niñas.

@MinMujeryEG pic.twitter.com/tPikQjpWXs — ONU Mujeres Chile (@ONUMujeresChile) March 6, 2024

Lire aussi dans Les Nouvelles News :

PREMIÈRE DAME ? DE L’HISTOIRE ANCIENNE AU CHILI

CHILI : LE FÉMINISME AU POUVOIR

CHILI : MARIA ELISA QUINTEROS, PRÉSIDENTE D’UNE CONSTITUANTE INNOVANTE

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.