Le cinéma au féminin célébré à Créteil

En une semaine se sont succédées à la Maison des arts et de la culture de Créteil de nombreuses femmes illustres et inspirantes : les réalisatrices Agnès Jaoui, Rebecca Zlotowski, Coline Serreau, l’historienne Michelle Perrot et l’écrivaine Annie Ernaux récemment nobelisée… La chanteuse et comédienne Lio présidait le jury fiction, la cinéaste Julie Bertucelli, membre du jury documentaire, a ouvert les festivités en présentant son passionnant portrait de la réalisatrice Jane Campion (visible sur Arte.tv depuis le 8 mars).