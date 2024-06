Le FAMM : le premier musée dédié aux artistes femmes en France

Le musée de Mougins rouvre prochainement mais avec une particularité : il n’expose que des artistes femmes. Une initiative salutaire alors que ces dernières peinent encore à être représentées dans les collections permanentes des musées.

Berthe Morisot, Jeune fille étendue, 1893. Coll FAMM, Mougins.

L’inauguration est prévue pour le 21 juin prochain. La ville de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, s’apprête à ouvrir le premier musée français dédié exclusivement aux artistes femmes : le FAMM (Femmes Artistes du Musée de Mougins). Le public pourra alors admirer une centaine d’œuvres réalisées par plus de 80 artistes femmes originaires du monde entier, de la fin du XIXème siècle à nos jours. Peintures, sculptures et photographies, toutes les formes d’art seront représentées.

Du MACM au FAMM

À l’origine de ce projet : Christian Levett. Ce collectionneur d’art avait créé le Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) en 2011. Fermé depuis août 2023, le musée rouvre bientôt sous l’appellation de FAMM. Une belle manière pour Christian Levett de valoriser sa collection qui compte pas moins de 500 œuvres réalisées par des artistes femmes. Le collectionneur envisage une rotation régulière des œuvres exposées.

« Alors que je finissais de relire un grand classique de l’histoire de l’art et que j’en tournais la dernière page, je me suis demandé “mais où sont les femmes ?“ » s’indigne Christian Levett dans un communiqué. Depuis, il organise des visites privées de son palazzo à Florence, entièrement décoré par des œuvres réalisées par des femmes. En 2023, il publie le livre Abstract Expressionists : The Women, afin de mettre en lumière des artistes peu connues du grand public.

L’Histoire de l’art ne peut plus se raconter sans les femmes

« Cette initiative fait écho à l’augmentation significative des expositions temporaires consacrées à ces “oubliées“ dans les musées majeurs du monde entier » précise le communiqué. En effet, ces dernières années, les expositions consacrées aux artistes femmes se sont multipliées, notamment en France : Elles font l’abstraction au Centre Pompidou, Pionnières au Musée du Luxembourg ou encore Surréalisme au féminin au musée de Montmartre.

Les institutions culturelles se saisissent enfin de la question de l’invisibilisation des femmes dans l’Histoire de l’art. Limitées dans leur éducation artistique et ostracisées des institutions, les femmes se sont battues pour être reconnues comme des artistes, et ce, à toutes les époques. Certaines rencontraient même du succès de leur vivant mais le système sexiste du monde de l’art les a plongées dans l’oubli. C’est ce qui est arrivé à Artemisia Gentileschi. Peintre italienne du XVIIème siècle, elle a voyagé dans toute l’Italie, a été la première femme acceptée à l’Accademia del Disegno à Florence et est même comparée à des grands maîtres tels que Le Caravage ou Titien. Résultat : 400 ans plus tard, la peintre est peu connue du grand public et une grande partie de ses œuvres sont stockées dans des réserves, pas toujours dans les bonnes conditions, et commencent tout juste à être remises en lumière.

Prochaine étape : investir les collections permanentes

De Berthe Morisot à Nan Goldin et Alice Neel, en passant par Louise Bourgeois, le FAMM met un coup de projecteur sur la multitude de femmes qui ont fait vivre les différents mouvements artistiques, de l’impressionnisme à l’abstraction. Mais la véritable clé de voûte, pour davantage de reconnaissance, ce sont les collections permanentes des musées, dont les femmes restent largement minoritaires.

Toutefois, une lueur d’espoir apparaît du côté de la Tate Modern à Londres. Depuis le début de l’année 2023, l’institution est dirigée par Karin Hindsbo, engagée dans un travail de valorisation des artistes femmes. Résultat : 36% des œuvres exposées sont désormais réalisées par des femmes et une extension du musée est désormais dédiée à une parité parfaite entre hommes et femmes. En France, le constat est moins réjouissant puisque sur les 35 000 œuvres exposées au Louvre à Paris, seules trente sont réalisées par des femmes. Le projet porté par le FAMM sera-t-il l’élément déclencheur pour une plus grande reconnaissance des artistes femmes en France ?

