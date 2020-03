Le festival de films de femmes ouvre ce week-end

Photo © Karine Saporta

Pour sa 42ème édition, le festival de films de femmes se tiendra comme toujours à la maison des arts de Créteil, du 13 au 22 mars.

Il n’a pas été annulé ni reporté : le traditionnel festival de films de femmes s’ouvre cette année avec la venue de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, qui présentera son nouveau film L’Ombre de Staline. Des hommages seront rendus à quelques grandes anciennes, reconnues comme Michèle Morgan en six films et Agnès Varda en clôture de festival, ou à découvrir comme la comédienne réalisatrice et productrice, passionnée de cinéma et résistante, Nicole Stéphane (une journée entière lui est consacrée). L’invitée d’honneur est l’actrice Aïssa Maïga à l’origine du manifeste « Noire n’est pas mon métier », mais aussi récemment initiatrice de la pétition pour la diversité aux César où elle a fait une intervention remarquée. Elle présentera le film québécois Jeune Juliette de Anne Emond. Les sélections compétitives présenteront en avant-première six fictions, six documentaires et une douzaine de courts métrages, tous signés de réalisatrices venues du monde entier. S’y ajoutent des tables rondes, notamment sur le thème « la beauté et la lumière », des activités d’éducation à l’image, et une remise des prix finale : un nouveau coup de projecteur pour les réalisatrices.

