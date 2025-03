Les gymnastes peuvent enfin choisir de porter un short lors des compétitions

La Fédération française de gymnastique chamboule les traditions de la gymnastique artistique, rythmique et acrobatique en autorisant le port du short par-dessus le justaucorps. Une mesure qui assure confort et sérénité aux gymnastes qui la réclament depuis longtemps.

Le justaucorps obligatoire c’est fini. Depuis le 20 janvier 2025, la Fédération française de gymnastique (FFGym) donne aux gymnastes le choix de porter un short par-dessus le justaucorps en compétition. Loin d’être anecdotique, cette mesure manque une véritable avancée pour les femmes athlètes.

Davantage de confort et de sérénité

Si la gymnastique, qu’elle soit artistique, rythmique ou acrobatique, se distingue par ses gymnastes aux tenues scintillantes, hyper moulantes et échancrées, et aux chignons parfaitement tiré, cette mesure répond à une revendication de longue date des athlètes et répond à un mal-être très présent, notamment les plus jeunes.

Jusqu’à présent, en compétition, le port d’un short était sanctionné de 0,3 point sur le score final, alors même qu’une place sur le podium se joue parfois à un dixième de point. Si les gymnastes souhaitaient se couvrir, elles devaient formuler une demande préalable et obtenir une dérogation de la part des juges. Or, au-delà du malaise de montrer son corps pour certaines, cette demande était très souvent motivée par leurs menstruations, le short leur apportant davantage de confort et de sécurité. Mais, dans ce contexte, le port du short venait à révéler à tous les spectateurs que la sportive avait ses règles. Sachant qu’une adolescente sur deux arrête le sport à cause de ses règles, comme le révélait une étude publiée il y a deux ans, la décision de la FFGym permettra-t-elle de stopper ce phénomène ? C’est l’ambition de cette mesure.

Les hommes portent des shorts et des pantalons depuis des décennies

Si cette décision est une mini révolution chez les femmes, les hommes, eux, sont obligés de porter un haut moulant sans manches mais peuvent se vêtir d’un short ou d’un pantalon amples selon les agrès. Ce double standard vestimentaire entre les femmes et les hommes persiste dans le sport. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, les tenues imaginées par la fédération américaine d’athlétisme avaient fait polémique : short mi-cuisse pour les hommes et body extrêmement échancré pour les femmes. (Pour en savoir plus, lire : « JO 2024 : polémique autour des tenues des athlètes américaines« )

La décision de la FFGym marque donc un tournant. Citée par France Info, la conseillère de Paris et militante écoféministe Raphaëlle Rémy Leleu s’enthousiasme de cette avancée : « Typiquement, les hommes peuvent être en short depuis des décennies. Il n’est arrivé à l’esprit de personne de les mettre en justaucorps. C’est simplement une forme de rétablissement et d’évolution qui va dans le bon sens ».

L’élection de Dominique Mérieux, première femme à prendre la tête de la fédération, en novembre 2024, aurait-elle fait pencher la balance ? « Le fait d’être une femme a pu motiver cette décision. D’abord pour une question de sensibilité face au sujet, mais aussi parce que j’ai été moi-même pratiquante et que je connais l’inconfort que peut procurer un justaucorps », admet la présidente, citée par le journal Le Monde.

Faire évoluer les traditions sportives

Mais certains redoutent encore que la gymnastique perde son « charme »… Comme ce commentaire nauséabond repéré par une internaute : « Elles peuvent bien mettre des tampons… ça a toujours été comme ça‚ vous imaginez la reine des cygnes en tutu blanc avec un short ? En gros, un short sur un super justo à paillettes, en natation synchronisée avec un grand slip sur le maillot, une patineuse en bermuda ou une danseuse au Lido avec un short à la place de son string à paillettes ? On le sait quand on pratique ces activités que c’est comme ça, c’est quoi cette pudibonderie qui arrive ???? On leur met un voile bientôt ? C’est ça le projet sous Jacent ???? Ils n’ont qu’à choisir des justaucorps bien coupés et de bonne qualité ou bien faire du judo ou du ski si le costume les dérange ».

Mais la FFGym insiste sur la nécessité d’être en phase avec l’évolution du sport et de la société. D’autant plus que cette mesure soulage avant tout celles qui pratiquent la gymnastique à un niveau amateur. Les gymnastes professionnelles gardant, pour une grande majorité, le justaucorps en compétition. L’important c’est qu’elles aient la liberté de choisir. Aux Jeux de Tokyo en 2021, les gymnastes allemandes avaient abordé un justaucorps intégral, couvrant leur jambe jusqu’aux chevilles. Les pirouettes n’en étaient pas moins spectaculaires.

À lire dans Les Nouvelles News :

NON AU BIKINI, OUI AU SHORT : LES BEACH HANDBALLEUSES ÉCOPENT D’UNE AMENDE

DU BIKINI AU « SHORT COURT ET SERRÉ » POUR LES BEACH HANDBALLEUSES

SERENA WILLIAMS ET NIKE POUR LES RÊVES FOUS DES SPORTIVES

IL VEUT DICTER LA TENUE DE SERENA WILLIAMS ET S’ATTIRE LES FOUDRES DU PUBLIC