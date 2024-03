L’OM et le PSG marquent des « Buts pour elles »

Le groupe FDJ renouvelle son opération “Buts pour elles” en faveur des associations sportives œuvrant pour la pratique du football féminin. Toujours partenaires, les équipes de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain intègrent cette année leurs équipes féminines à l’opération.

« Buts pour elles », une opération en faveur du football féminin

Depuis 2016, le groupe FDJ a développé le programme « Sport pour Elles » en faveur du sport au féminin. Son objectif ? Favoriser l’accès à la pratique sportive pour toutes, la féminisation de la gouvernance, le soutien à la performance, ainsi que la médiatisation du sport féminin. Lancée en 2019, l’opération “Buts pour elles” fait partie intégrante de ce projet. Elle a déjà permis de récolter plus de 100.000 euros pour financer 36 projets en faveur de la féminisation du football.

Cette opération se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, un appel à projets est lancé par la Fondaction du Football à tous les clubs amateurs de France œuvrant pour le football féminin. Ces clubs peuvent s’inscrire sur une plateforme dédiée entre le 1er et le 31 mars 2024.

Puis, c’est sur les terrains professionnels que va se dérouler la suite de l’opération, grâce aux clubs du PSG et de l’Olympique de Marseille, fidèles partenaires de « Buts pour elles ». Avec une nouveauté cette année : les équipes féminines sont enfin intégrées à l’opération. Dans son communiqué, la FDJ explique que « chaque but marqué par l’équipe féminine et l’équipe masculine des deux clubs jusqu’à la fin de la saison sera converti en dotation financière destinée à des projets associatifs faisant la promotion du football féminin ». 40 matchs sont concernés par cette opération, D1 et D2 confondues.

Puis, en mai prochain, à l’issue de ces rencontres « un jury composé de représentants de l’Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain, du Fondaction du Football et de FDJ désignera les associations lauréates qui se partageront la totalité de la dotation récoltée grâce aux buts marqués par les deux clubs professionnels ».

En 2023, 46 buts avaient été inscrits par les équipes masculines de l’OM et du PSG, permettant ainsi de récolter un total de 23.000 € pour les associations lauréates. Grâce à l’intégration cette année des équipes féminines à l’opération « Buts pour elles », la dotation devrait logiquement être plus élevée et aider davantage de clubs.

