Luis Rubiales encourt jusqu’à deux ans et demi de prison pour agression sexuelle sur Jenni Hermoso

Accusé d’agression sexuelle sur Jennifer Hermoso, Luis Rubiales risque deux ans et demi de prison. Les directeurs sportif et marketing, ainsi que l’ex-sélectionneur Jorge Vilda, encourent également un an et demi pour avoir exercé des pressions sur la joueuse.

Les faits

Le 20 août dernier, alors que les footballeuses espagnoles recevaient leurs médailles de championnes du monde, Luis Rubiales, alors président de la fédération espagnole, avait subitement embrassé Jennifer Hermoso sur la bouche.

Lire : LE TOUR DE FORCE DU #METOO DU FOOTBALL ESPAGNOL

Luis Rubiales et des membres de la Fédération ont nié toute agression sexuelle et tenté de faire pression sur Jennifer Hermoso pour qu’elle tienne un discours public allant dans leur sens. C’était peine perdue. Bénéficiant du soutien de ses coéquipières et d’une grande partie de l’opinion, Jenni Hermoso a publié une longue mise au point. Celle-ci allait à l’encontre de ce qu’espérait la fédération, révélant également que la fédération avait fait pression pour qu’elle minimise « son ressenti ». Suspendu le 26 août par la FIFA, Luis Rubiales annonçait finalement sa démission de la Fédération le 10 septembre, après avoir pourtant affirmé haut et fort qu’il ne démissionnerait pas.

Peine encourue

Mais aujourd’hui, l’affaire franchit un cap supplémentaire. Le parquet espagnol vient de requérir contre Luis Rubiales 1 an de prison pour agression sexuelle et 1 an et demi supplémentaire pour avoir exercé des pressions sur Jenni Hermoso. Car ce que la presse qualifie de « baisé forcé » a bien été qualifié d' »agression sexuelle » par la justice espagnole.

Mais il n’est pas le seul visé par cette deuxième peine. L’ex-sélectionneur Jorge Vilda, Albert Luque, directeur sportif de la fédération et Rubén Rivera, directeur marketing encourent eux aussi une peine d’un an et demi de prison pour avoir exercé des pressions sur Jennifer Hermoso. Ces dernières avaient eu lieu entre le 20 et le 26 août dernier provoquant, selon le parquet, une « situation d’angoisse et de stress maximal sur Jennifer Hermoso. Situation qui a perduré plusieurs mois après ».

Le parquet requiert également pour les quatre accusés l’interdiction de travailler dans le milieu sportif le temps de la condamnation. Luis Rubiales et Jorge Vilda ne font déjà plus partie de la Fédération. Mais Albert Luque et Rubén Rivera ont seulement été écarté de leur poste le temps de la procédure judiciaire, comme l’indique le communiqué de la Fédération.

Une interdiction totale d’entrer en contact avec Jennifer Hermoso et de se trouver dans un rayon de moins de 200 mètres, pendant 7 ans et demi pour Luis Rubiales et 4 ans pour les trois autres accusés, a été demandée.

Pour l’agression sexuelle, Luis Rubiales peut se voir lui verser une somme de 50.000 €. En plus de cette somme, la joueuse pourrait également recevoir conjointement des quatre hommes 50.000 € supplémentaires pour les pressions exercées à son encontre.

Lire aussi dans Les Nouvelles News :

« POUR LE FOOT ET POUR LA SOCIÉTÉ » : LE COMBAT CONTINUE AVEC LES CHAMPIONNES ESPAGNOLES

L’ESPAGNOLE AITANA BONMATÍ REMPORTE LE BALLON D’OR 2023

DIPLOMATIE ANTIFÉMINISTE : UN MINISTRE SE RUE SUR UNE MINISTRE POUR L’EMBRASSER

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.