Maedusa Gorgon contre-attaque

Le compte Instagram Maedusa Gorgon joue en BD du mythe de la célèbre Gorgone pour questionner les rapports de domination, sous la plume et le trait de l’autrice et illustratrice Noémie Fachan

Elle est en colère et dénonce les injustices du sexisme. Depuis février 2021, une créature mythologique erre sur le réseau social Instagram. Suivie par plus de 80 000 gorgon.e.s, elle défie le patriarcat à coup de bandes dessinées bien senties. Son nom : Maedusa_Gorgon, directement inspiré du personnage de la mythologie grecque Méduse. Petit rappel : Méduse, jeune femme d’une grande beauté, est violée par Poseidon, le dieu des océans, dans le temple de la déesse Athéna. Révulsée par cet acte, cette dernière choisit de « punir » non pas le violeur Poseidon mais sa victime, Méduse, en la changeant en un monstre, une créature dotée d’une chevelure de serpents qui changent en pierre ceux qui la regardent – et cherchent à la tuer. `

Les Gorgon.e.s parlent aux Gorgon.e.s

Loin de pétrifier, cette Méduse 2.0 donne le goût de l’action à quiconque ose jeter un œil à son contenu engagé qui décoiffe les idées patriarcales. À travers sa plume et son trait, inclusifs, l’autrice et illustratrice Noémie Fachan – créatrice du compte Maedusa_Gorgon – sensibilise aux aspects aussi bien visibles qu’insoupçonnables du système patriarcal que subissent toutes les « personnes sexisées ». Elle s’empare ainsi avec finesse des sujets qu’elle passe à la moulinette féministe : le couple hétérosexuel, le rapport à l’argent, les injonctions faites sur le corps des femmes ou encore la culture du viol.

Un exemple : cette publication dans laquelle une gorgone explique à son partenaire que « non elle ne s’installera pas avec lui » car il y a tout simplement trop de « red flags pour la vie à deux » tout en lui détaillant toutes ces raisons qui font qu’une vie installée avec lui sera forcément une relation déséquilibrée. Noémie Fachan illustre ici la prise de conscience de la charge du travail domestique qui pèse presque inévitablement sur les femmes. Et son personnage dit non !

Grâce à ses histoires en BD, l’autrice donne à tout.e.s la possibilité de comprendre ces questions en évitant l’écueil de l’ennui, du didactique, de l’explicatif. Elle reprend chaque concept, chaque phénomène et le décrypte. Son objectif ? « Que toutes les personnes qui se sentent pousser des serpents sur la tête régulièrement face aux injustices du sexisme trouvent un écho et se sentent moins seules », explique-t-elle.

La revanche de Méduse !

L’originalité de la démarche de Noémie Fachan ? En choisissant un personnage de Méduse contemporaine pour ses BD, elle prend totalement le contre-pied de la mythologie grecque remplie d’histoires de viol, d’inceste et de violences faites aux femmes. L’autrice-dessinatrice propose une lecture jusque là passée sous les radars, une version plus féministe : « Quand on veut punir quelqu’un on ne lui donne pas une arme aussi incroyable qu’une arme pétrifiante. À mes yeux, Athéna n’a pas puni Méduse mais lui a donné une arme pour se défendre. Cette lecture patriarcale de l’histoire d’une femme à abattre parce qu’elle est dangereuse et laide, prend alors un nouveau sens pour devenir au contraire une histoire de sororité » assure Noémie Fachan. L’histoire de Méduse réduite à du victim blaming dans l’imaginaire populaire devient alors une belle histoire d’empowerment féminin !