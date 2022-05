Mais qui sont ces colleuses ?

« Ta main sur mon cul. Ma main dans ta gueule. » « Présumées menteuses » « On te croit » Vous avez certainement déjà croisé ces slogans, écrits en lettres capitales noires sur des feuilles A4 et collés sur les murs de votre ville.

Vous vous demandez peut-être qui sont les colleuses derrière ces slogans féministes dénonçant les violences sexuelles et sexistes ? Les documentaristes Marie Perennès et Simon Depardon, en couple dans la vie, sont partis à leur rencontre : parmi les 200 groupes – non mixtes – existant en France, ils en rencontré une quinzaine. Après un long travail de repérages et de discussions, certaines ont accepté de laisser les cinéastes les suivre. Si coller des slogans dans la rue est un petit délit cher payé (135 euros d’amende), occuper l’espace public avec des slogans féministes n’est pas du goût de tout le monde. Parfois une phrase ne dure qu’une nuit ou une heure, aussitôt arrachée; parfois les colleuses -qui officient de nuit- sont prises à partie et insultées par des voisins, des hommes agressifs.

« Les hommes taguent leurs noms ou dessinent des bites partout sur les murs, rigole l’une des colleuses : nous avons aussi le droit de nous exprimer dans l’espace public. » Toutes les villes de France sont concernées : Marseille, Lyon, Brest, Paris bien sûr, mais aussi des villages comme Montbrison (15 000 habitants) ou Compiègne (40 000 habitants). Les groupes de colleuses ne sont parfois constitués que de trois ou quatre femmes. Elles sont souvent jeunes, évidemment militantes quand elles sortent de nuit, masquées (Covid) et armées de colle et de feuilles, mais pas forcément membres d’associations féministes. Leur préparation, le choix des slogans, sont autant de moments de partage, de rencontres entre femmes qui parfois ne se connaissaient pas. Le choix des deux documentaristes est de dessiner le portrait d’un collectif, sans creuser les raisons personnelles de leur mobilisation. Même si deux des jeunes femmes témoignent avec simplicité des agressions ou emprise qu’elles ont vécu.

Dimanche 22 mai dernier, l’équipe du film « Riposte féministe » a pris d’assaut les marches du Palais des festivals en vêtements et fumigènes noirs, portant la longue liste des prénoms des 129 victimes de féminicides depuis juillet 2021 (dates du précédent festival de Cannes). Etaient également présents la réalisatrice et ingénieure du son Claudine Nougaret et le photographe Raymond Depardon : ils sont à la fois les parents de Simon Depardon et les coproducteurs du film.