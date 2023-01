Mondial féminin de football : six femmes à l’arbitrage vidéo

Football. Après le mondial masculin, place au mondial féminin du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Et une première historique : six femmes ont été retenues en tant qu’arbitres assistantes vidéo (VAR) sur les 19 sélectionné·es.

Stéphanie Frappart officiera lors du Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande

La liste des arbitres qui officieront lors du prochain Mondial féminin de football a été dévoilée lundi 9 janvier. Sur son site, la FIFA annonce ainsi ​​que « 33 arbitres, 55 arbitres assistantes et 19 arbitres assistants vidéo [ont été] sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur niveau et de leurs performances lors des récentes compétitions nationales et internationales ».

Parmi les 19 assistants vidéos, six sont des femmes. Il s’agit donc d’une grande première dans l’histoire du football puisqu’aucune femme n’avait alors occupé ce poste auparavant. En compétition féminine, la VAR (assistance vidéo) avait pourtant été utilisée pour la première fois à l’occasion de la Coupe du monde 2019 qui s’était déroulée en France mais à l’époque, seulement des hommes étaient aux manettes.

Le système d’assistance vidéo étant peu développée dans le football féminin, la FIFA souhaitait vivement développer cet aspect-là « afin de disposer d’assistantes vidéo certifiées et de leur confier le plus grand nombre possible de matchs » comme l’explique Pierluigi Colina, président de la Commission des arbitres. Il précise que pour cela, « la FIFA a eu pour mission d’offrir aux femmes arbitres une expérience au niveau international lors des Coupes du Monde Féminines U-17 et U-20 de la FIFA, et ainsi d’inciter les associations membres à faire appel aux arbitres vidéo ».

Cette bonne nouvelle arrive peu de temps après que Stéphanie Frappart soit entrée une fois de plus dans l’Histoire, en devenant la première femme à arbitrer un match de Mondial masculin en novembre dernier au Qatar (lire : STÉPHANIE FRAPPART, PREMIÈRE FEMME À ARBITRER UNE COUPE DU MONDE MASCULINE DE FOOTBALL). Pierluigi Colina se réjouissait déjà de cette nouvelle et assurait que les arbitres avaient mérité leur sélection et devaient travailler dur pour être désignées. A l’annonce de la liste des arbitres qui iront au Mondial 2023, il a réitéré sa satisfaction : « Notre sélection correspond tout simplement à ce qui se fait de mieux en matière d’arbitrage féminin dans le monde ».

Et c’est en toute logique que la française Stéphanie Frappart se retrouve dans la liste des arbitres principales pour cette prochaine Coupe du monde. Elle ne sera pas la seule tricolore puisqu’à ses côtés, deux autres Françaises ont également été retenues : Élodie Coppola et Manuela Nicolosi, qui officieront, elles, en tant qu’assistantes. Les trois Françaises retrouveront leurs homologues en janvier et février, à Doha et Montevideo, lors de séminaires préparatoires.

L’arbitrage féminin est enfin visible et présent dans des compétitions majeures, y compris masculines, et a même fait récemment son apparition dans les jeux vidéos (lire : LA FOOTBALLEUSE SAM KERR SUR LA JAQUETTE DE FIFA 23)

Liste des six arbitres féminines retenues :

Carol-Anne CHENARD (Canada)

Ella DE VIVES (Belgique)

Salomé DI IORIO (Argentine)

Tatiana GUZMÁN (Nicaragua)

Sian MASSEY-ELLIS (Angleterre)

Daiane MUNIZ DOS SANTOS (Brésil)

