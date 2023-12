Numérique et technologie : un avenir sans femmes

Laboratoire d’IA de Xavier Niel, cyber-sécurité de la « French Tech » avec le ministre Jean-Noël Barrot, programme d’investissement « France 2030 » pour les technologies innovantes : l’avenir se prépare sans les femmes

Ces dernières semaines, dirigeants d’entreprises et ministres multiplient les annonces soigneusement mises en scène, avec une surenchère de millions et de milliards, autour de l’innovation technologique et de la préparation de notre futur commun. Les images de ces héros de l’avenir défilent et les femmes sont absentes des organisations publiques ou privées qui voient le jour. Des organisations qui bénéficieront de fonds publics et privés et prendront des décisions pour le futur.

Pourtant, les biais et dégâts engendrés par la conception d’innovations excluant les femmes sont énormes. Ils ont fait l’objet de nombreuses études. La plus connue : dans le domaine de la recherche médicale, peu féminisée, le cas des symptômes de l’infarctus féminin. Ils ont été longtemps ignorés par des chercheurs hommes. Ainsi les femmes sont mortes malgré des symptômes avant-coureurs pourtant bien identifiables, quand les hommes étaient secourus à temps, grâce aux symptômes répertoriés pour eux.

Retour sur cette succession d’annonces.

Le 17 novembre, Xavier Niel, président d’Illiad, Rodolphe Saadé, directeur général de CMA-CGM et Schmidt, ex Google, lancent en grandes pompes Kyutai, le laboratoire de recherche d’openAI sensé concurrencer les GAFAM. Les visages et les noms des six chercheurs choisis se dévoilent. Six hommes. La mission du laboratoire, décrite par son directeur est ambitieuse : « Notre principale mission est de bâtir et de démocratiser une intelligence artificielle générale », mais aussi de « lancer des projets de recherche extrêmement ambitieux et former la prochaine génération d’experts». Ce laboratoire est une entreprise privée, dotée pour son lancement de 300 M€. Une entreprise sans femmes.

Les 22 novembre, l’European Cyber Week réunit à Rennes l’écosystème français et européen de l’autonomie stratégique en cybersécurité et en cyberdéfense. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, fait le déplacement pour participer à une table ronde au thème dynamique : Je choisis la French Tech avec des startups cyber et acheteurs publics et privés. La table ronde rassemble 14 participants autour du ministre. 14 hommes. La cyber sécurité aussi est une affaire d’hommes.

Le 11 décembre, le gouvernement fête les deux ans de France 2030, le plan d’investissement aux 54 milliards d’euros pour les technologies innovantes. Bruno Bonnel, son Secrétaire Général, orchestre cet anniversaire à Toulouse, en présence d’Emmanuel Macron. C’est une fois de plus la photo souvenir de l’événement qui révèle l’absence de femmes parmi les parties prenantes et bénéficiaires de ce plan de financement. Un plan qui doit lancer les entreprises technologiques françaises du futur. Avec des femmes reléguées au second plan, comme le signale la photo.

Les arguements avancés pour justifier l’absence de femmes lorsqu’il s’agit d’innovation technologique sont toujours les mêmes : « On ne trouve pas de femmes », « Elles sont moins de 20% des étudiants dans les études de sciences dures, dans les écoles d’ingénieurs ». Un cercle vicieux. Et la réforme du secondaire mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer lors du premier quinquennat a eu pour effet de diminuer encore le nombre de jeunes filles qui s’engagent au lycée dans les matières scientifiques dites dures. Elle a fermé encore un peu plus les portes aux filles vers les études supérieures dans les domaines de l’IA, de la cyber-sécurité, des innovations technologiques pour l’industrie.

Les associations de femmes scientifiques et ingénieures, Femmes et sciences, Femmes et mathématiques, Femme ingénieures, Parité Femmes, dénoncent le cercle vicieux mis en place. Le nouveau ministre de l’éducation, Gabriel Attal, a annoncé apporter des mesure correctives pour le secondaire, mais cinq années ont été perdues.

Le collectif d’entrepreneuses, Sista, pour une « économie numérique menée par un groupe diversifié de dirigeant-e-s » s’est lui aussi mobilisé pour que les fonds cessent d’être systématiquement accordés à des entreprises sans femmes dirigeantes. La loi Rixain en a tenu compte en 2021.

Mais les trois lancements de ces dernières semaines révèlent que rien ne bouge. Non seulement ces initiatives sans femmes ferment des opportunités de carrière et de financement aux les femmes aujourd’hui, mais en plus, elles préparent et financent un avenir plus excluant encore pour les femmes.

La puissance des innovations dans ces domaines d’avenir dépasse de loin celle des cinquante dernières années. Leurs impacts sur la vie des citoyens sera d’une nouvelle ampleur. On le constate déjà avec l’IA dont les conséquences sur la démocratie et sur la libertés sont avérées.

Si des quotas obligatoires ont pu être mis en place pour que les entreprises d’aujourd’hui soient paritaires, ne faut-il pas d’urgence réguler les organisations mandatées et financées pour construire la vie des générations futures ?

