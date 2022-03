Peur dans la ville : les femmes toujours intranquilles

Une nouvelle enquête montre que les femmes se sentent agressées dans l’espace public et appellent à éduquer ceux qui pourraient entraver leur liberté.

Près de 6 femmes sur 10 changent de trottoir lorsqu’elles aperçoivent quelqu’un au loin… Une étude réalisée par Yougov auprès de 1004 Françaises de plus de 18 ans du 9 au 11 mars 2022, montre que leur sentiment d’insécurité dans l’espace public reste très fort.

Près de 80% des Françaises déclarent qu’il leur arrive de se sentir en insécurité dans une rue déserte. Et ce sont les jeunes femmes situées dans la tranche d’âge 18-24 ans qui sont les plus inquiètes.

Mais cette insécurité traverse également les différents lieux publics même lorsqu’ils ne sont pas déserts. Dans les transports en commun des grandes villes, 52% des femmes se sentent en insécurité en France, et ce taux monte à 63% pour les femmes habitant en région parisienne.

Ces craintes s’expliquent par l’ampleur du harcèlement de rue pour les femmes. 1 femme sur 2 a déjà été agressée verbalement dans la rue, 6 femmes sur 10 ont été sifflées et 14 % ont été agressées physiquement.

Quelles solutions pour y remédier ? Les questions posées par les enquêteurs portent autant sur la protection des femmes que sur la rééducation des potentiels agresseurs. Et les réponses sont équilibrées. Les répondantes disent vouloir apprendre à se protéger : près de 9 femmes sur 10 considèrent que des cours de self-défense devraient être dispensés gratuitement pour les femmes et plus de 7 femmes sur 10 pensent que les objets de self-défense comme les bombes au poivre ou tasers devraient être légalisés. Mais 92% des femmes souhaitent aussi que des cours de sensibilisation sur les agressions sexuelles soient obligatoirement suivis au collège et au lycée. 76% d’entre elles pensent que le gouvernement ne prend pas assez de dispositions pour garantir leur sécurité dans les lieux publics.

