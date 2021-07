Plus vraies que nature

Exemples de trois films cannois dans lesquels des comédiennes non professionnelles tiennent de premiers rôles : infirmières, femmes de ménage et mères, ces invisibles sont enfin mises en valeur sur la Croisette. A mi parcours du festival de Cannes et a près plus de vingt films dé c ouverts ; des correspondances naissent d'oeuvre en oeuvre , de section en section. Ce qui saute aux yeux -cernés- , côté F rançais, c'est l'intérêt croissant de cinéastes pour des sujets dits sociaux , actuels, engagés . Cela ne date pas d'hier, mais on sent un respect croissant des auteurs pour ceux dont ils parlent : au lieu de caster des comédiennes célèbres pour incarner des femmes de ménage, infirmières ou caissières ( puisque ce so nt majoritairement des femmes), les cinéastes reviennent aux fondamentaux, donner à ces "invisibles" leur propre rôle. Quand Emmanuel Carrere adapte le livre « Le quai de Ouistreham » de Florence Aubenas , il sait que le nom de Juliette Binoche permettra au film de trouver s es financements. Ensuite l'écrivain-réalisateur a eu la décence d'entourer la star, dans le rôle de la journaliste du Monde infiltrée incognito aux côtés des femmes de ménage des ferries , de vraies agentes d'entretien engagées sur place . C'est ainsi que les inconnu.e.s Hélène Lambert, Emily Madeleine, Evelyne Porée ou Léa Carne ont ouvert la Quinzaine des réalisateurs en début de festival aux côtés de l'équipe et répondu aux interviews et aux photographes.

Réduire une fracture La démarche de Catherine Corsini pour La fracture est autre : le nouveau film de la réalisatrice, présenté en Compétition cannoise vendredi , raconte une nuit agitée dans un service des urgences où se rencontrent un manifestant gilet jaune, un couple de bourgeoises parisiennes et... le personnel soignant. Au coeur de cette comédie sociale très réussie, on découvre une infirmière dans son propre rôle, Aïssatou Diallo Sagna, comme un soleil reposant au milieu des engueulades, du stress et des pétages de plomb. "Mon souhait était de travailler avec des vrais soignants, raconte la réalisatrice. Pendant la période de confinement, il était assez difficile de rencontrer des gens, de faire des essais. Ma directrice de casting, Julie Allione, a quand même reçu plus de 300 réponses. On les a tous vus, d’abord par groupes. On les faisait parler de leurs conditions de travail, de l’actualité… En les écoutant j’ai bien compris que la pandémie ne faisait qu’accentuer et mettre en lumière une situation déjà catastrophique depuis des années." Catherine Corsini n'avait jamais travaillé avec des non-acteurs : "Aïssatou aussi était sur la réserve, très pudique. Donc on a fait pas mal de séances de travail en dehors du scénario. Et progressivement, je l’ai vu s’autoriser à être actrice et comprendre comment gérer son émotion. J’ai eu une chance incroyable de la voir ainsi se révéler pendant la préparation et le tournage. Aïssatou est en réalité aide-soignante. En lui donnant un rôle d’infirmière, je lui ai donc fait faire des choses plus techniques que d’habitude. C’est comme si le film lui avait donné une promotion professionnelle ! Mais au-delà de sa fonction, elle m’a surprise par sa capacité de jeu, elle a à être très vite très à l’aise avec les acteurs et surtout elle a réussi à amener une humanité rare à son personnage." Humanité ensoleillée Humanité est le terme parfait pour décrire l'héroïne de B onne mère d'Hafsia Herzi , film proposé à Un Certain Regard . C ette femme de la cinquantaine dont le profil éclaire l'affiche du deuxième film de la comédienne s'appelle Halima Benhamed . Tourné dans les quartiers nord de Marseille, cité des Oliviers où la cinéaste a grandi , Bonne mère raconte la vie de Nora, mère de trois grands enfants, femme de mé n age dans les avions. Son fils aîné est en prison , toute la famille vit autour d'elle, chez elle . Cette tribu est incarnée quasiment uniquement par des comédiens amateurs. La fille de Nora, Sabah , est jouée par Sabrina Benhamed , la fille d'Halima , choisie en premier : la mère accompagnait sa fille au casting, mais, très timide, elle a longtemps fait atte n dre la réalisatrice avant d'accepter de jouer le premier rôle . " E lle a une présence et elle ne le sait pa s" dit d'elle Hafsia Herzi. Cette dernière a grandi seule avec s a mère femme de ménage et porte ce film depuis des années, en hommage à sa propre mère et aux quartiers nord de Marseille . " J’ai perdu mon père très jeune. J’ai beaucoup d’admiration pour cette femme qui, quand on se réveillait le matin, avait déjà tout préparé pour nous, avant de partir travailler. Je voulais faire un film sur elle et sur ces femmes-là, qui s’oublient complètement pour leurs enfants, quelles que soient leurs origines. " Bonne mère est un film qui a mis presque quinze ans à se concrétiser depuis les premières l ignes du sc é nario. Très é mouvant, entre Fatima de Philippe Faucon et Shéhérazade de Jean - Bernard Marlin c 'est u ne belle réussite . C ertainement parce que c'est un film qui parle de l'intérieur, sincère comme la réalisatrice et s es comédiens . Bonne mère sort en salle le 21 juillet 2021, Ouistreham en novembre prochain, La Fracture n'a pas encore de date de sortie arrêtée.

