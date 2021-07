Julia Ducournau reçoit la Palme d’Or. Deuxième femme en 74 ans !

Les femmes multi-primées à Cannes Il n’y avait que quatre films de réalisatrices en compétition au festival de Cannes sur 24 films. Mais ils étaient bien plus nombreux dans les sections parallèles (comme nous le racontions ici). Et elles ont été encore plus nombreuses en proportion à être primées, ce qui révèle la force de cette nouvelle vague venue du monde entier. On le sait moins, mais il existe une Palme d’or du court métrage : elle a été attribuée à la jeune Tang Yi, originaire de Hong Kong pour Tous les corbeaux du monde, accompagnée de la brésilienne Jasmin Tenucci, qui a reçu une mention pour Le ciel du mois d’août. La Caméra d’or, qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, a été emportée par la croate Antoneta Alamat Kusijanovic pour Murina. La cinéaste n’a pu venir recevoir son prix car elle accouchait la veille de la cérémonie de clôture ! Dans la section Un Certain regard, les films de femmes étaient nombreux et forts, souvent des premiers ou deuxièmes films, ce qui promet pour la suite. Quatre ont été récompensées par le jury Un Certain regard : la Russe Kira Kovalenko, la Française Hafsia Herzi, la Belge Teodora Ana Mihai, et la Mexicaine Tatiana Huezo. Laura Wandel a été remarquée par la Fipresci (presse internationale) pour Un Monde, Catherine Corsini a reçu la Queer Palm pour la Fracture. On peut ajouter à cette liste, la comédienne Renate Reinsve prix d’interprétation féminine pour Julie (en 12 chapitres). Sous le titre anglais I am the worst person in the world, le film de Joachim Trier dresse le portrait sur plusieurs années d’une jeune norvégienne d’aujourd’hui, qui apprend à vivre seule et devenir elle-même.