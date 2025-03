Procès Gérard Depardieu : les féministes mobilisées pour soutenir les femmes qui accusent l’acteur 

La fin de l’impunité. C’est ce que réclament les féministes alors que s’ouvre le premier procès contre Gérard Depardieu pour violences sexuelles. Rassemblées sur le parvis du Tribunal de Paris, les féministes martèlent la nécessité d’une remise en question du système judiciaire actuel.

Rassemblement de féministes sur le parvis du Tribunal de Paris le 24 mars 2025 à l’occasion de l’ouverture du premier procès de Gérard Depardieu pour violences sexuelles.

Un procès historique. Ce lundi 24 et mardi 25 mars 2025, l’acteur Gérard Depardieu est jugé pour agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts de Jean Becker en 2021. Des militantes féministes se sont rassemblées sur le parvis du Tribunal de Paris pour afficher leur soutien aux plaignantes et affirmer leur volonté de mettre fin à l’impunité envers les agresseurs.

Un procès contre l’impunité

Le procès avait été renvoyé au 24 et 25 mars 2025 après l’absence de Gérard Depardieu lors de l’ouverture du procès en octobre dernier. Cette fois-ci, l’acteur s’est bien présenté au Tribunal de Paris. Il est accusé d’avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts de Jean Becker, en 2021. Le 23 février 2024, Amélie, ensemblière décoratrice dans le cinéma, porte plainte pour « agression sexuelle », « harcèlement sexuel » et « outrages sexistes » contre l’acteur. Son témoignage encourage une autre femme, Sarah [le prénom a été modifié] une ancienne assistante de tournage, à porter plainte pour des faits similaires sur le même tournage.

Si ce procès est le premier pour violences sexuelles contre Gérard Depardieu, les deux plaignantes sont loin d’être les seules victimes. Depuis plus de six ans, les témoignages et les plaintes pour agressions sexuelles et viols se multiplient contre l’acteur.

Fin août 2018, l’actrice Charlotte Arnould, âgée de 22 ans à l’époque, dépose plainte pour deux viols commis quelques jours plus tôt. Si l’enquête est d’abord classée sans suite en 2019, la comédienne dépose de nouveau plainte avec constitution de partie civile à Paris en mars 2020. Gérard Depardieu est mis en examen pour viols et agressions sexuelles en décembre 2020. Une enquête est en cours.

Cette prise de parole encourage d’autres femmes à témoigner. Résultat : en avril 2023, Médiapart rencontre treize femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. Quelques mois plus tard, en septembre de la même année, la comédienne Hélène Darras porte plainte pour agression sexuelle contre l’acteur alors qu’ils travaillent ensemble sur le tournage du film Disco en 2007. Le 9 janvier 2024, c’est une ancienne assistante de tournage qui porte plainte pour des faits similaires lors du tournage du court-métrage Le Magicien et le siamois en 2014. Si ces deux dernières plaintes ont été classées pour prescription, l’addition de ces accusations libère la parole des autres victimes et brise l’omerta autour de l’acteur.

« C’est historique parce que c’est un homme puissant, protégé depuis des années, qui comparaît enfin devant la justice », s’enthousiasme Florence Montreynaud, cofondatrice de l’association féministe Chiennes de gardes, créée en 1999.

Les féministes mobilisées

Sur le parvis du Tribunal de Paris, les féministes se rassemblent. « Notre rôle d’activistes féministes c’est de soutenir les victimes », revendique l’autrice Blanche Sabbah qui a appelé au rassemblement. Elles sont quelques dizaines à s’être mobilisées ce lundi 24 mars. « Victimes on vous croit ! Violeurs on vous voit ! », « Ce qui nous rend fière c’est une justice exemplaire » ou encore « Soutien sororal à Amélie, Sarah et toutes les autres », peut-on lire sur les nombreuses pancartes brandies en l’air.

Les prises de parole féministes se succèdent. « L’affaire Depardieu est loin d’être un cas isolé. Il faut combattre ce système d’impunité », insiste une membre du collectif Action Justice Climat. C’est ensuite Clara Achour qui prend le micro pour livrer son témoignage. Cette dernière fait partie des huit femmes à avoir porté plainte contre la France auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour avoir subi de nouvelles violences lors de leur procédure judiciaire et pénale pour des faits d’agressions sexuelles et de viols. Clara Achour dénonce la victimisation secondaire, quasi systématique, dans les affaires de violences sexuelles où la charge se renverse sur la victime. Son témoignage rappelle que les droits des victimes sont constamment malmenés. Son combat pourrait bien aboutir à une révision de la définition juridique du viol en France et à l’intégration de la notion de consentement.

Enfin, la journaliste Victoire Tuaillon déplore que les lieux de travail soient gangrenés par les VSS : « Nous voulons travailler en paix, sans être agressées ! ». La journaliste interpelle aussi tous les médias présents ce matin sur le parvis du Tribunal de Paris quant au rôle joué par la presse dans la prise de conscience collective des violences sexistes et sexuelles dans notre société. « Il faut médiatiser ces affaires », insiste-t-elle. Également présente, la Fondation des Femmes attire l’attention sur deux autres procès pour féminicides qui se tiennent aujourd’hui : celui du meurtrier de Chahinez Daoud, brûlée vive en 2021, à Bordeaux et celui d’Aurélie Langelin à Douai.

« Si ces procès sont de plus en plus médiatisés, les victimes d’agressions sexuelles et de viols sont encore peu nombreuses à porter plainte et seulement une poignée d‘agresseurs sont condamnés. Il est essentiel d’avoir une réflexion sur la prédation et l’attitude des hommes vis-à-vis du corps des femmes. Parce que c’est ça le cœur du problème : la volonté de contrôle du corps des femmes par un système patriarcal », nous détaille Marie-Noëlle Bas, présidente de Chienne de gardes. « Face à un tel déferlement réactionnaire, une riposte féministe est indispensable », insiste Blanche Sabbah. Le rassemblement se conclut sur une performance féministe dansée du collectif Le Bruit qui court, qui finit par se disperser dans la foule et scande ce message : « Violence sexiste, justice complice ! ».

De « monstre sacré du cinéma français » au banc des prévenus, Gérard Depardieu a été rattrapé par la justice. Mais le combat ne s’arrête pas là puisque le système judiciaire doit être repensé, comme le martèlent à l’unisson plus de 100 organisations, notamment la Fondation des Femmes, qui appelle à l’adoption d’une loi intégrale contre les violences sexuelles. Le but ? Protéger les victimes et leur rendre justice.

