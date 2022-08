Quatre françaises en lice pour remporter le Ballon d’Or 2022

France Football a dévoilé mi-août la liste des 20 nommées pour le Ballon d’Or féminin 2022. La cérémonie se déroulera le 17 octobre prochain et quatre françaises sont en lice dont la capitaine de l’équipe de France, Wendie Renard, pour sa quatrième nomination.

Qui pour succéder à Ada Hegerberg, Megan Rapinoe et Alexia Putellas ? Réponse le 17 octobre prochain à Paris, au théâtre du Châtelet, lors de la quatrième édition du Ballon d’Or féminin.

L’espagnole Alexia Putellas, tenante du titre, sera présente et, malgré son absence pour blessure à l’Euro 2022, aura ainsi une chance d’être la première à conserver son titre. Face à elle, 19 autres grands noms du football féminin se disputeront le fameux trophée.

Élue meilleure joueuse de l’Euro 2022 (6 buts et 5 passes décisives) qu’elle a remporté avec l’équipe d’Angleterre le 31 juillet dernier, l’anglaise Beth Mead, joueuse d’Arsenal, fait partie des grandes favorites au Ballon d’Or. Côté tricolores, quatre françaises sont en lice pour cette édition 2022 : les parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ainsi que les lyonnaises Wendie Renard et Selma Bacha.

Comme chaque année depuis la création du Ballon d’Or féminin, la France est donc bien représentée avec ses deux plus grands clubs : le PSG et l’Olympique Lyonnais. Vainqueur de sa 8e Ligue des Championnes cette année et de la D1 féminine, ce dernier n’est d’ailleurs pas en reste puisque 5 joueuses de son effectif sont aspirantes au Ballon d’Or. Parmi elles, on compte donc les françaises Wendie Renard et Selma Bacha, la gardienne chilienne Christiane Endler, la norvégienne Ada Hegerberg (première joueuse à avoir remporté le Ballon d’Or en 2018) et l’américaine Catarina Macario.

Ada Hegerberg (2018) Megan Rapinoe (2019) Alexia Putellas (2021)

Liste des 20 nommées au Ballon d’Or 2022 :

Selma Bacha (FRA / OL)

Aitana Bonmati (ESP / FC Barcelone)

Millie Bright (ANG / Chelsea)

Lucy Bronze (ANG / FC Barcelone)

Kadidiatou Diani (FRA / PSG)

Christiane Endler (CHI / OL)

Ada Hegerberg (NOR / OL)

Marie-Antoinette Katoto (FRA / PSG)

Sam Kerr (AUS / Chelsea)

Catarina Macario (USA / OL)

Beth Mead (ANG / Arsenal)

Viviane Miedema (NED / Arsenal)

Alex Morgan (USA / San Diego Wave)

Lena Oberdorf (ALL / Wolfsburg)

Asisat Oshoala (NIG / FC Barcelone)

Alexandra Popp (ALL / Wolfsburg)

Alexia Putellas (ESP / FC Barcelone)

Wendie Renard (FRA / OL)

Trinity Rodman (USA / Washington Spirit)

Fridolina Rolfö (SUE / FC Barcelone)

