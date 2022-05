Que retenir du 75e Festival de Cannes ?

Une rencontre 100% hommes, quelques femmes à l’honneur. Résumé rapide des dix jours du dernier festival de Cannes, à travers le prisme des présences et récompenses féminines.

2022, retour du festival en année normale : c’est-à-dire sans tests Covid et sans masque, avec beaucoup de festivaliers, de strass et de paillettes, tout le barnum qui entoure les films et fait parfois oublier leur qualité. Internet est dans la place : la communication du festival se fait en partenariat avec la plateforme Brut, d’immenses panneaux publicitaires célèbrent le réseau chinois Tik Tok (leur slogan : « ceci n’est pas un film, c’est une vidéo Tik Tok »). Influenceur.se.s et instragmeur.se.s se sont invités par centaines sur la Croisette. Une prime au court terme et à l’image qui brille. Signe des temps, le réalisateur suédois Ruben Ostlund a choisi comme héros de son film « Sans filtre » un jeune duo de mannequins aux multiples followers sur le net. Elle a gagné une croisière sur un yacht, lui l’accompagne et la photographie. Tous les passagers sont d’une richesse indécente et vivent en dehors du monde jusqu’à ce qu’une tempête et un naufrage les fassent revenir à la réalité. Le jury présidé par Vincent Lindon a choisi d’offrir la Palme d’Or à cette farce qui tape sur tout le monde sans distinction, un film drôle, féroce et complètement misanthrope.

Où sont les femmes dans le Palmarès de cette année ?

L’iranienne Zar Amir Ebrahimi a remporté le prix d’interprétation féminine. Dans « Holy Spider » de Ali Abbasi, elle incarne une journaliste voilée, tétue et intrépide. Seule façon « lonesome cowgirl», elle va littéralement forcer la police à arrêter un tueur en série qui s’attaque aux prostituées dans une ville sainte.

Zar Amir Ebrahimi, journaliste têtue et voilée, prix d’interprétation féminine dans « Holy Spider »

La française Claire Denis a reçu le Grand Prix du jury pour son film « Stars at noon ». Le Grand Prix, sur l’échelle hiérarchique sophistiquée des prix cannois, c’est la récompense juste en dessous de la Palme d’Or. Elle a partagé son prix avec le jeune Lukas Dhont, pour son deuxième film, Close (souvenez-vous : c’est le réalisateur de « Girl », Queer Palm et Caméra d’or en 2018).

La réalisatrice Claire Denis (copyright Olivier Morel)

La Caméra d’or de cette année, meilleur premier film toutes sections confondues, a été attribuée à deux cinéastes américaines : Gina Gammel et Riley Keough. C’est leur premier film de réalisatrices, elles sont aussi productrices : « War Pony » suit deux jeunes garçons dans une réserve indienne du Dakota, pitch qui n’est pas sans rappeler les premiers films de Chloé Zhao.

Du côté de la section Un Certain regard, on trouve des jeunes cinéastes, des films de tous les pays, et des talents à foison : dans cette section, le jury présidé par la comédienne Valeria Golino a récompensé deux premiers films, tous deux réalisés par des femmes. Le puissant premier long-métrage de Lola Quivoron, « Rodéo », a reçu le prix coup de cœur. Le Grand Prix est allé à « Les Pires » de Lise Akoka et Romane Gueret. Nous reviendrons dans un autre article sur ce film et sur une autre pépite du festival prénommée « Dalva »…

Autre nouveauté, une rencontre avait été organisée le 24 mai pour la presse avec de grands cinéastes présents à Cannes (Guillermo del Toro, Costa Gavras, Lelouche …). Léger malaise à l’ouverture de la discussion: il n’y avait que des hommes à la table. Dix réalisateurs prestigieux et masculins ont donc donné leur avis sur l’avenir du cinéma. Les réseaux sociaux n’ont pas manqué de faire remarquer l’absence de parole féminine. Le lendemain le festival rectifie le tir à la hâte et invite Lynne Ramsay et Rebecca Zlotowsky à rejoindre le panel pour évoquer le même sujet. Les talentueuses cinéastes Agnès Jaoui et Alice Rochwacher ont eu droit quant à elles à leur « master classe » en solo.