Qui est la plus jeune cinéaste de la compétition ?

« Banel & Adama » évoque un couple de jeunes Peuls qui ont grandi dans un petit village au Nord du Sénégal. Ils vivent un amour parfait jusqu’à ce que les conventions de la communauté les mettent à l’épreuve. Adama doit devenir chef du village, Banel doit faire des enfants. Chez ces Roméo et Juliette sénégalais, c’est Banel la rebelle qui cherche sa liberté, manie le lance pierre en guerrière et tente de sauver leur amour. Car Ramata Toulaye-Sy est évidemment féministe, comptant parmi ses modèles les écrivaines Maya Angelou, Toni Morrison et Chimamanda Ngozi Adichie… Son film en témoigne totalement. Elle le définit « entre conte, tragédie et réalisme magique » mais c’est aussi un brûlot révolutionnaire contre l’ordre établi et les conventions patriarcales au Sénégal.