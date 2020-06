Qui sont les réalisatrices labellisées Cannes 2020 ?

Compétition officielle Naomi Kawase avec « True mothers » sur l’adoption (de cette réalisatrice japonaise, je vous conseille « Shara » et « Still the water »)

Maïwenn, comédienne et réalisatrice, avec « ADN », entre France et Algérie (elle a réalisé « Polisse » et « Mon Roi »)

Danielle Arbid avec « Passion simple » d’après le roman d’Annie Ernaux

Marie Castille Mention Shaar avec « A good man » sur un homme trans, rôle joué par une actrice femme

Ayten Amin, une réalisatrice égyptienne, avec « Souad », sur la jeunesse de son pays

Caroline Vignal avec la comédie « Antoinette dans les Cévennes »

« Slalom » de Charlène Favier, un premier film français sur l’emprise d’un entraineur sportif sur une athlète

« Gagarine » de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, un premier film aussi, sur la cité Gagarine, à Ivry

Déa Kulumbegashvili jeune cinéaste géorgienne, avec « Au commencement »

Suzanne Lindon, une cinéaste française de 20 ans, avec son premier film, « 16 printemps »

Nora Martirosyan, arménienne, avec « Si le vent tombe » sur la réouverture d’un aéroport fermé (présenté aussi par l’Acid)

Ninja Thyberg, jeune artiste suédoise, qui a été primée avec un court métrage en 2013 à Cannes, a été « labellisée » cette année pour son premier long intitulé « Pleasure » Semaine de la critique « De l’or pour les chiens » d’Anna Cazenave Cambet

« Sous le ciel d’Alice » premier long métrage de Chloé Mazlo, qui a réalisé « Les petits cailloux », court métrage d’animation Césarisé cette année ACID « Il mio corpo » de Michele Pennetta

« The last Hillbilly » de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe

« Loin de vous j’ai grandi » de Marie Dumora

« La ultima primavera » de Isabel Lamberti

« Walden » de Bojena Horackova