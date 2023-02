« Revoir Paris » reçoit le prix Alice Guy

Le sixième prix Alice Guy a été attribué à Alice Winocour pour son beau film Revoir Paris sorti en salles le 7 octobre dernier. Un pied de nez aux César qui oublient les réalisatrices cette année.

Alice Winocour et l’affiche de « Revoir Paris »

Chaque année, le prix Alice Guy, du nom de la première réalisatrice au monde, couronne un film de production majoritaire française, réalisé par une femme et sorti en salle durant l’année écoulée. Concourraient 98 films de 2022, un choix plus large que d’habitude où l’on compte plutôt 70 films en lice. Il y avait donc davantage de films réalisés par des femmes visibles dans les cinémas français en 2022, et pour autant aucune n’a été nominée parmi les cinq prétendants au César de la réalisation.

Cinq films de l’année ont été choisis par un vote en ligne de 2739 internautes : le féministe Annie Colère de Blandine Lenoir, l’onirique Les Cinq Diables de Léa Mysius, le moderne Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski, le saisissant Saint Omer d’Alice Diop et le poignant Revoir Paris d’Alice Winocour.

Un jury mixte de professionnels a statué, composé de Danielle Arbid, réalisatrice (Une passion simple), Lucien Jean-Baptiste, acteur, scénariste, et réalisateur (La première Etoile, Il a déjà tes yeux), Grégoire Hetzel, compositeur (L’Innocent de Louis Garrel), Judith Henry, comédienne, Pierre Zeni, journaliste et Victoria Bedos, jeune scénariste-réalisatrice dont le premier film va sortir en avril.

A l’annonce du résultat Alice Winocour s’est déclarée « très heureuse et fière de recevoir ce prix Alice Guy, une réalisatrice qui reste une inspiration pour son courage et sa ténacité. Elle s’est confrontée au sexisme de son époque avec ironie, y compris à travers son cinéma. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, mais l’histoire récente nous montre que rien n’est jamais acquis. Je partage ce prix avec toutes les réalisatrices nommées et toutes celles qui se sont illustrées cette année où les femmes ont particulièrement brillé, que ce soit en France ou à l’international”. Le film d’Alice Winocour est produit par deux femmes Isabelle Madelaine (Dharamsala) et Emilie Tisné (Darius Films). Chroniqué ici, il vaut aussi à Virginie Efira sa cinquième nomination en tant que meilleure actrice aux César, remis vendredi 24 février prochain.

En 2023, on fête les 150 ans de la naissance d’Alice Guy, première cinéaste au monde à avoir réalisé des films de fiction (plus de 200 entre 1897 et 1907). Mais pour l’instant le seul événement prévu sera la cérémonie de projection du prix Alice Guy au cinéma parisien Max Linder… On ne peut que vous conseiller de voir ou revoir le beau film d’Alice Winocour ainsi que quelques-uns des films courts d’Alice Guy, tout en espérant que d’autres événements seront prévus en province aussi.