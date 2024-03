Sexisme dans le journalisme sportif : Marie Portolano ne rit plus

Dans son essai « Je suis la femme du plateau », Marie Portolano poursuit sa bataille contre le sexisme systémique sous couvert d’humour dans le journalisme sportif. Après son documentaire choc « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » (2021), le milieu a peu évolué.

« Une femme on la regarde. Un homme on l’écoute ». C’est le constat affligeant établi par Marie Portolano. Dans son livre autobiographique « Je suis la femme du plateau », elle raconte la décennie passée en tant que journaliste sportive et lève le voile sur le sexisme auquel elle a été confrontée dans différentes rédactions. Sans jamais citer de nom, afin de « montrer que c’est un système entier qu’il faut déconstruire » et non un individu isolé – comme elle le précise lors d’une interview dans l’émission C à Vous sur France5 le 12 mars, la journaliste de sport pointe du doigt le comportement de certains confrères. Des agressions et des humiliations qui visaient à lui rappeler qu’elle « n’était qu’une femme » et que dans ce milieu « on en a rien à foutre de [son] avis », comme le lui glisse un collègue dans l’oreillette en plein direct.

« Des femmes pour habiller les plateaux »

En 2021, Marie Portolano ébranlait déjà le milieu du journalisme sportif avec son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », diffusé sur Canal+ et depuis retiré de la plateforme. Un film percutant, dans lequel dix-huit femmes témoignent sur les violences sexistes et sexuelles qu’elles ont subies dans leur profession. Marie Portolano pensait avoir fait le tour, elle croyait que la parole des femmes s’était enfin libérée et que les choses avaient changé. C’était avant qu’un producteur lui lance, en pensant la complimenter, « j’ai vu ton documentaire, alors j’ai pensé, c’est formidable, cette fille a aussi un cerveau ». C’est le choc… Résultat : elle décide de reprendre la plume et de poursuivre le combat avec son livre « Je suis la femme du plateau ».

Centré sur son propre vécu, ce livre revient sur le parcours de Marie Portolano. Elle se souvient être arrivée dans le milieu du journalisme sportif au moment où la mixité sur les plateaux commençait à s’imposer. Mais une mixité particulière. « Il faut donc des femmes pour habiller les plateaux télé. Et quand j’écris “habiller“, je pourrais aussi dire décorer, écrit-elle, avant d’ajouter : La première idée des chaînes fut de proposer à des jeunes mannequins de présenter les journaux de sport. ». Belle, souriante, mince, non racisée, interchangeable… ce seraient donc les qualités d’une « bonne » journaliste sportive selon les médias ?

Des violences sexistes et sexuelles systémiques

Ce statut de femme-objet, Marie Portolano va en prendre conscience dès les débuts de sa carrière sans parvenir à les stopper. Certains confrères et supérieurs vont user de leur pouvoir hiérarchique pour se permettre les commentaires et les gestes les plus déplacés. Dans le livre, elle se souvient : alors qu’elle était enceinte, un collègue tire sur son pull afin de voir si ses seins avaient grossi, le tout en présence de leur chef qui finit par la réprimander elle. Ou un confrère – dont on sait aujourd’hui qu’il s’agit de Pierre Ménès – qui soulève sa jupe devant l’ensemble de l’équipe du plateau. Ou encore cette jeune collègue, qui parvient à décrocher une interview avec l’un des joueurs de foot les plus courus. Selon ses confrères, « si elle l’a eue, c’est qu’elle l’a sucé »… Des comportements misogynes et agressions longtemps restés impunis.

Face à ces comportements, les rares femmes des rédactions des journaux sportifs avaient peu de latitude. Leurs confrères, bien supérieurs en nombre, les désarmaient en prétendant faire de l’humour. Si elles ne riaient pas, ils les faisaient passer pour des coincées, mais si elles riaient elles laissaient perdurer ces agressions. Aujourd’hui, Marie Portolano regrette amèrement d’avoir rit et sourit à ces blagues sexistes, « par gêne plus que par complicité ». La journaliste écrit même qu’elle a intériorisé ce sexisme au point de se sentir « flattée » par certains commentaires sur les réseaux sociaux liés à son physique. Comme cette fois où, parce qu’elle a oublié ses lentilles, elle porte ses lunettes à l’antenne. C’est le buzz et ses supérieurs l’encouragent à garder cette image de « secrétaire sexy ». Marie Portolano se remémore alors le déséquilibre entre le peu d’intérêt porté au contenu de son travail et l’attention constante de sa hiérarchie vis-à-vis de ses tenues.

Une légitimité constamment remise en question

Aujourd’hui, Marie Portolano présente Télématin, la matinale de France 2, aux côtés de Thomas Sotto et évolue loin du journalisme sportif. C’était pourtant son rêve de petite fille, comme elle le raconte dans le livre, de pouvoir avoir accès aux stades et aux joueurs. Passionnée de foot depuis toujours, sa légitimité et son intérêt pour le sport sont sans cesse remis en question et paraissent presque étrange, aussi bien pour certains confrères que pour les supporters, tant le sport est un domaine considéré comme masculin.

Le sexisme dans les médias a la peau dure. Et celui des rubriques sport est particulièrement délétère. Tant que les femmes journalistes de sport seront ainsi (mâle) traitées, les femmes athlètes seront elles aussi mal vues ou simplement ignorées. Et le sport restera perçu comme un terrain de jeu masculin sur lequel la place des femmes se limite à une fonction décorative de pom-pom girls. Les hommes dans les stades, les femmes à la maison, c’est le message qu’envoie à l’opinion le journalisme sportif quand il maltraite les femmes journalistes. Alors on ne rit plus avec le sexisme !

« Je suis la femme du plateau » de Marie Portolano. Éditions Stock, 154 pages, 18,50€

